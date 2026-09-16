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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black

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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
42 050 руб.  55 490 руб. 
Начислим 673 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733382
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black
42 050 руб. -24%
55 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
494

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black

Этот смартфон TECNO в стильном черном цвете сочетает внушительную производительность с практичной защищённостью. Прочные стандарты IP68/IP69 не боятся пыли и влаги — идеален для активной жизни и экстремальных условий. Экран диагональю 6,78 дюйма и чёткое разрешение 2644x1208 радуют яркой, детализированной картинкой — смотреть фильмы, работать, играть одно удовольствие. Встроенной памяти 256 Гб хватит даже самым требовательным пользователям: храните фото, видео и приложения, не задумываясь об экономии места. Оперативная память 12 Гб открывает молниеносную работу приложений и многозадачность без тормозов. Огромный аккумулятор на 6500 мА·ч гарантирует свободу от розетки — смартфон не подведёт в поездках и командировках. Надёжный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и удобный доступ к устройству. Благодаря поддержке сразу двух nano-SIM можно разделять личные и рабочие контакты. Навигация через GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou помогает оставаться на связи где угодно. Вес 195 грамм делает смартфон увесистым, но при этом удобным для уверенного хвата. Управление происходит на платформе Android — всё знакомо и интуитивно.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Этот смартфон TECNO в стильном черном цвете сочетает внушительную производительность с практичной защищённостью. Прочные стандарты IP68/IP69 не боятся пыли и влаги — идеален для активной жизни и экстремальных условий. Экран диагональю 6,78 дюйма и чёткое разрешение 2644x1208 радуют яркой, детализированной картинкой — смотреть фильмы, работать, играть одно удовольствие. Встроенной памяти 256 Гб хватит даже самым требовательным пользователям: храните фото, видео и приложения, не задумываясь об экономии места. Оперативная память 12 Гб открывает молниеносную работу приложений и многозадачность без тормозов. Огромный аккумулятор на 6500 мА·ч гарантирует свободу от розетки — смартфон не подведёт в поездках и командировках. Надёжный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и удобный доступ к устройству. Благодаря поддержке сразу двух nano-SIM можно разделять личные и рабочие контакты. Навигация через GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou помогает оставаться на связи где угодно. Вес 195 грамм делает смартфон увесистым, но при этом удобным для уверенного хвата. Управление происходит на платформе Android — всё знакомо и интуитивно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 42050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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