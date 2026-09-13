Top.Mail.Ru
Смартфон Honor 400 12/512 silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Honor 400 12/512 silver

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 1
Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 2
Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 3
Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 4
Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 5
Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 6
Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 1
  • Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 2
  • Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 3
  • Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 4
  • Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 5
  • Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 6
  • Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717090
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена)
Линейка
Honor 400
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor 400 12/512 silver

6.55'' смартфон HONOR 400 512 ГБ выполнен в черном корпусе. Оперативная память составляет 12 ГБ, поэтому вы сможете запускать параллельно несколько требовательных программ без зависаний процессора. Телефон способен работать в сетях от 2G до 5G. В конструкции предусмотрены слоты для двух SIM-карт, есть виртуальная SIM-карта. Экран безрамочный, поэтому вся его поверхность будет задействована в демонстрации видео- и фото файлов. Основная камера позволит делать снимки разрешением 16384х12288. HONOR 400 512 ГБ позволит снимать видео в формате 4К. Микрофоны оснащены шумоподавлением, поэтому разговор или запись голосового сообщения на шумной улице будут без внешних помех. Смартфон укомплектован оригинальным зарядным устройством. Поддержка технологии OTG позволит обмениваться данными с другими мобильными устройствами без компьютера. Степень защиты IP66 гарантирует безопасное использование телефона под дождем и во время снегопада.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 12/512 silver




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена)
Линейка
Honor 400
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
6.55'' смартфон HONOR 400 512 ГБ выполнен в черном корпусе. Оперативная память составляет 12 ГБ, поэтому вы сможете запускать параллельно несколько требовательных программ без зависаний процессора. Телефон способен работать в сетях от 2G до 5G. В конструкции предусмотрены слоты для двух SIM-карт, есть виртуальная SIM-карта. Экран безрамочный, поэтому вся его поверхность будет задействована в демонстрации видео- и фото файлов. Основная камера позволит делать снимки разрешением 16384х12288. HONOR 400 512 ГБ позволит снимать видео в формате 4К. Микрофоны оснащены шумоподавлением, поэтому разговор или запись голосового сообщения на шумной улице будут без внешних помех. Смартфон укомплектован оригинальным зарядным устройством. Поддержка технологии OTG позволит обмениваться данными с другими мобильными устройствами без компьютера. Степень защиты IP66 гарантирует безопасное использование телефона под дождем и во время снегопада.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor 400 12/512 silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...