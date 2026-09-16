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Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey

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Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey - фото 1
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey - фото 2
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey - фото 1
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey - фото 2
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 320 руб. 
Начислим 902 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709814
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey
56 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, чехол, USB-кабель, защитная пленка (нанесена), скрепка для извлечения SIM-карты
Линейка
Honor 400 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
550

Описание товара Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey

6.7'' смартфон HONOR 400 Pro 512 ГБ с оперативной памятью 12 ГБ даст возможность одновременно обрабатывать фото, общаться в мессенджерах, слушать музыку без зависаний процессов. Встроенная память 512 ГБ позволит хранить в телефоне до 5000 фотографий в высоком разрешении. 3 тыловых камеры на 200+50+12 Мп обеспечат качество снимков 16384х12288. Благодаря безрамочному дизайну для показа фото и видео будет использоваться вся поверхность экрана. HONOR 400 Pro 512 ГБ может работать в сетях от 2G до 5G. Смартфон поддерживает передачу файлов по OTG между мобильными устройства без участия компьютера. 2 микрофона с шумоподавлением позволят записывать голосовые сообщения или разговаривать по телефону на оживленной улице без лишних звуков. Заряжать смартфон вы сможете через оригинальное зарядное устройство, которое есть в комплекте, или с помощью беспроводного модуля.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, чехол, USB-кабель, защитная пленка (нанесена), скрепка для извлечения SIM-карты
Линейка
Honor 400 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
6.7'' смартфон HONOR 400 Pro 512 ГБ с оперативной памятью 12 ГБ даст возможность одновременно обрабатывать фото, общаться в мессенджерах, слушать музыку без зависаний процессов. Встроенная память 512 ГБ позволит хранить в телефоне до 5000 фотографий в высоком разрешении. 3 тыловых камеры на 200+50+12 Мп обеспечат качество снимков 16384х12288. Благодаря безрамочному дизайну для показа фото и видео будет использоваться вся поверхность экрана. HONOR 400 Pro 512 ГБ может работать в сетях от 2G до 5G. Смартфон поддерживает передачу файлов по OTG между мобильными устройства без участия компьютера. 2 микрофона с шумоподавлением позволят записывать голосовые сообщения или разговаривать по телефону на оживленной улице без лишних звуков. Заряжать смартфон вы сможете через оригинальное зарядное устройство, которое есть в комплекте, или с помощью беспроводного модуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 56320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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