Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine
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Характеристики
Описание товара Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine
iPhone 16 128Gb Ultramarine - компактный флагман Apple с 6.1? OLED-дисплеем Super Retina XDR, новым чипом A18 и двойной камерой 48+12 Мп, рассчитанный на долгий срок службы и обновления iOS. Цвет Ultramarine выделяет устройство среди классических оттенков, но при этом остаётся универсальным для повседневного использования.
Экран и дизайн
Смартфон оснащён 6.1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с разрешением 2556?1179 и яркостью до примерно 2000 нит, поэтому картинка остаётся читаемой даже под ярким солнцем. Корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и прочным стеклом рассчитан на ежедневное ношение без чехла или с тонким бампером.
Производительность и память
За скорость отвечает процессор Apple A18, выполненный по 3-нм техпроцессу: он даёт запас мощности для игр, монтажа видео и работы с ИИ-функциями Apple Intelligence. Объём памяти 128 ГБ подойдёт тем, кто активно пользуется iCloud и стриминговыми сервисами, но не хранит на устройстве большие офлайн-архивы.
Камеры и видео
Основной модуль 48 Мп и сверхширокоугольная камера 12 Мп поддерживают съёмку высокодетализированных фото и видео в Dolby Vision до 4K 60 fps. Поддерживаются ночной режим, портреты с регулировкой глубины резкости и продвинутая стабилизация для плавных роликов на ходу.
Автономность и связи
Аккумулятор около 3500 мА·ч в сочетании с энергоэффективным A18 обеспечивает до ~22 часов воспроизведения видео и уверенный день активной работы. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC для Apple Pay и работу с nano-SIM плюс eSIM, что удобно при поездках и использовании второго номера.
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iPhone 16 128Gb Ultramarine - компактный флагман Apple с 6.1? OLED-дисплеем Super Retina XDR, новым чипом A18 и двойной камерой 48+12 Мп, рассчитанный на долгий срок службы и обновления iOS. Цвет Ultramarine выделяет устройство среди классических оттенков, но при этом остаётся универсальным для повседневного использования.
Экран и дизайн
Смартфон оснащён 6.1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с разрешением 2556?1179 и яркостью до примерно 2000 нит, поэтому картинка остаётся читаемой даже под ярким солнцем. Корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и прочным стеклом рассчитан на ежедневное ношение без чехла или с тонким бампером.
Производительность и память
За скорость отвечает процессор Apple A18, выполненный по 3-нм техпроцессу: он даёт запас мощности для игр, монтажа видео и работы с ИИ-функциями Apple Intelligence. Объём памяти 128 ГБ подойдёт тем, кто активно пользуется iCloud и стриминговыми сервисами, но не хранит на устройстве большие офлайн-архивы.
Камеры и видео
Основной модуль 48 Мп и сверхширокоугольная камера 12 Мп поддерживают съёмку высокодетализированных фото и видео в Dolby Vision до 4K 60 fps. Поддерживаются ночной режим, портреты с регулировкой глубины резкости и продвинутая стабилизация для плавных роликов на ходу.
Автономность и связи
Аккумулятор около 3500 мА·ч в сочетании с энергоэффективным A18 обеспечивает до ~22 часов воспроизведения видео и уверенный день активной работы. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC для Apple Pay и работу с nano-SIM плюс eSIM, что удобно при поездках и использовании второго номера.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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