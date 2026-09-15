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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine

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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 1
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 2
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 3
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 4
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 5
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 6
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 7
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 8
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 16
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Процессор
Apple A18
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 1
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 2
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 3
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 4
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 5
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 6
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 7
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 8
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678987
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 16
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Apple A18
Частота процессора, МГц
3780
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
48 Мп + 12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
418

Описание товара Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine

iPhone 16 128Gb Ultramarine - компактный флагман Apple с 6.1? OLED-дисплеем Super Retina XDR, новым чипом A18 и двойной камерой 48+12 Мп, рассчитанный на долгий срок службы и обновления iOS. Цвет Ultramarine выделяет устройство среди классических оттенков, но при этом остаётся универсальным для повседневного использования.

Экран и дизайн

Смартфон оснащён 6.1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с разрешением 2556?1179 и яркостью до примерно 2000 нит, поэтому картинка остаётся читаемой даже под ярким солнцем. Корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и прочным стеклом рассчитан на ежедневное ношение без чехла или с тонким бампером.

Производительность и память

За скорость отвечает процессор Apple A18, выполненный по 3-нм техпроцессу: он даёт запас мощности для игр, монтажа видео и работы с ИИ-функциями Apple Intelligence. Объём памяти 128 ГБ подойдёт тем, кто активно пользуется iCloud и стриминговыми сервисами, но не хранит на устройстве большие офлайн-архивы.

Камеры и видео

Основной модуль 48 Мп и сверхширокоугольная камера 12 Мп поддерживают съёмку высокодетализированных фото и видео в Dolby Vision до 4K 60 fps. Поддерживаются ночной режим, портреты с регулировкой глубины резкости и продвинутая стабилизация для плавных роликов на ходу.

Автономность и связи

Аккумулятор около 3500 мА·ч в сочетании с энергоэффективным A18 обеспечивает до ~22 часов воспроизведения видео и уверенный день активной работы. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC для Apple Pay и работу с nano-SIM плюс eSIM, что удобно при поездках и использовании второго номера.

Отзывы о товаре Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 16
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Процессор
Apple A18
Частота процессора, МГц
3780
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
48 Мп + 12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

iPhone 16 128Gb Ultramarine - компактный флагман Apple с 6.1? OLED-дисплеем Super Retina XDR, новым чипом A18 и двойной камерой 48+12 Мп, рассчитанный на долгий срок службы и обновления iOS. Цвет Ultramarine выделяет устройство среди классических оттенков, но при этом остаётся универсальным для повседневного использования.

Экран и дизайн

Смартфон оснащён 6.1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с разрешением 2556?1179 и яркостью до примерно 2000 нит, поэтому картинка остаётся читаемой даже под ярким солнцем. Корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и прочным стеклом рассчитан на ежедневное ношение без чехла или с тонким бампером.

Производительность и память

За скорость отвечает процессор Apple A18, выполненный по 3-нм техпроцессу: он даёт запас мощности для игр, монтажа видео и работы с ИИ-функциями Apple Intelligence. Объём памяти 128 ГБ подойдёт тем, кто активно пользуется iCloud и стриминговыми сервисами, но не хранит на устройстве большие офлайн-архивы.

Камеры и видео

Основной модуль 48 Мп и сверхширокоугольная камера 12 Мп поддерживают съёмку высокодетализированных фото и видео в Dolby Vision до 4K 60 fps. Поддерживаются ночной режим, портреты с регулировкой глубины резкости и продвинутая стабилизация для плавных роликов на ходу.

Автономность и связи

Аккумулятор около 3500 мА·ч в сочетании с энергоэффективным A18 обеспечивает до ~22 часов воспроизведения видео и уверенный день активной работы. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC для Apple Pay и работу с nano-SIM плюс eSIM, что удобно при поездках и использовании второго номера.

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Отзывы


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