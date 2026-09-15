Описание товара Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine

iPhone 16 128Gb Ultramarine - компактный флагман Apple с 6.1? OLED-дисплеем Super Retina XDR, новым чипом A18 и двойной камерой 48+12 Мп, рассчитанный на долгий срок службы и обновления iOS. Цвет Ultramarine выделяет устройство среди классических оттенков, но при этом остаётся универсальным для повседневного использования.

Экран и дизайн

Смартфон оснащён 6.1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с разрешением 2556?1179 и яркостью до примерно 2000 нит, поэтому картинка остаётся читаемой даже под ярким солнцем. Корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и прочным стеклом рассчитан на ежедневное ношение без чехла или с тонким бампером.

Производительность и память

За скорость отвечает процессор Apple A18, выполненный по 3-нм техпроцессу: он даёт запас мощности для игр, монтажа видео и работы с ИИ-функциями Apple Intelligence. Объём памяти 128 ГБ подойдёт тем, кто активно пользуется iCloud и стриминговыми сервисами, но не хранит на устройстве большие офлайн-архивы.

Камеры и видео

Основной модуль 48 Мп и сверхширокоугольная камера 12 Мп поддерживают съёмку высокодетализированных фото и видео в Dolby Vision до 4K 60 fps. Поддерживаются ночной режим, портреты с регулировкой глубины резкости и продвинутая стабилизация для плавных роликов на ходу.

Автономность и связи

Аккумулятор около 3500 мА·ч в сочетании с энергоэффективным A18 обеспечивает до ~22 часов воспроизведения видео и уверенный день активной работы. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC для Apple Pay и работу с nano-SIM плюс eSIM, что удобно при поездках и использовании второго номера.