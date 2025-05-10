Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.2
Разрешение экрана
2340x1080
Оперативная память
12
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
70 160 руб.
99 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692894
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 12/128Gb (SM-S931BDBBCAU) Синий
Смартфон Samsung Galaxy S25 сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создает тематическое видео, например, с вашим питомцем. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Основная камера 50 Мп обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 Мп идеален для съемки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 Мп захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 Мп создает выразительные селфи даже при слабом освещении. Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6.2 Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Легкий и изящный корпус весом всего 162 г. Samsung Galaxy S25 – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни.
Смартфон Samsung Galaxy S25 сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создает тематическое видео, например, с вашим питомцем. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Основная камера 50 Мп обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 Мп идеален для съемки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 Мп захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 Мп создает выразительные селфи даже при слабом освещении. Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6.2 Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Легкий и изящный корпус весом всего 162 г. Samsung Galaxy S25 – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни.
Комментарий:
Пришло быстро. Упаковано надежно. Коробка под штатными "пломбами".
Источник: Яндекс Маркет
Александр М.
Достоинства:
Комментарий:
шустрый, компактный, и САМСУНГ
Источник: Яндекс Маркет
Павел
Достоинства:
Комментарий:
Отлично сел. Все отверстия идеально совпадают. Хорошая форма
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, можно покупать у этого продавца, CAU
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/128Gb (SM-S931BDBBCAU) Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 12/128Gb (SM-S931BDBBCAU) Синий
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро. Упаковано надежно. Коробка под штатными "пломбами".
Достоинства:
Комментарий:
шустрый, компактный, и САМСУНГ
Достоинства:
Комментарий:
Отлично сел. Все отверстия идеально совпадают. Хорошая форма
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, можно покупать у этого продавца, CAU