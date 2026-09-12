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Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный

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Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25
Цвет
мятный, синий
Диагональ экрана, дюйм
6.2
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
68 390 руб.  109 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692896
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25
Цвет
мятный, синий
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.2
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50МП+12МП+10МП
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный

Смартфон Samsung Galaxy S25 сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. Функции искусственного интеллекта Galaxy AI: • «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото • «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создаёт тематическое видео, например, с вашим питомцем. • «Генератор текста» быстро создаёт тексты на любую заданную тему — легко и удобно. • «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Камера для яркого и насыщенного контента: Основная камера 50 МП, обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 МП, идеален для съёмки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 МП, захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 МП: создаёт выразительные селфи даже при слабом освещении. Производительность и удобство: Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6,2" Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Лёгкий и изящный корпус весом всего 162 г. Samsung Galaxy S25 – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25
Цвет
мятный, синий
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.2
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Развернуть
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50МП+12МП+10МП
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung Galaxy S25 сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. Функции искусственного интеллекта Galaxy AI: • «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото • «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создаёт тематическое видео, например, с вашим питомцем. • «Генератор текста» быстро создаёт тексты на любую заданную тему — легко и удобно. • «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Камера для яркого и насыщенного контента: Основная камера 50 МП, обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 МП, идеален для съёмки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 МП, захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 МП: создаёт выразительные селфи даже при слабом освещении. Производительность и удобство: Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6,2" Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Лёгкий и изящный корпус весом всего 162 г. Samsung Galaxy S25 – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни!
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