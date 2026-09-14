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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729680
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White
Представляем новый смартфон Samsung — идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Этот белоснежный флагман предлагает вам впечатляющую производительность и высочайший уровень защиты.
Снабженный восьмиядерным процессором, смартфон обеспечивает молниеносную скорость работы даже при выполнении самых ресурсозатратных задач. Операционная система Android отлично интегрируется с 12 Гб оперативной памяти, предоставляя удобный и плавный интерфейс для решений любых повседневных задач.
Экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 3120x1440 погружает вас в мир ярких красок и четких изображений, что делает его идеальным для просмотра мультимедиа и игр. Благодаря встроенной памяти объемом 256 Гб, вы сможете хранить все свои фото, видео и приложения без компромиссов.
Мощный аккумулятор емкостью 4900 мА·ч с технологией Li-Ion гарантирует длительное время работы устройства без подзарядки. Поддержка Bluetooth 6 обеспечивает быструю и стабильную передачу данных между устройствами.
Смартфон обладет классом защиты IP68, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли. Система навигации с поддержкой GPS и ГЛОНАСС обеспечивает точное определение местоположения, где бы вы ни находились. Для удобства предусмотрены два слота для SIM-карт (nano-SIM и eSIM), благодаря которым вы всегда будете на связи.
Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных, а легкий вес в 0,191 кг делает устройство удобным для повседневного использования. Если вы ищете надежный и стильный смартфон, который соответствует самым высоким требованиям, этот гаджет — ваш идеальный выбор.
Представляем новый смартфон Samsung — идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Этот белоснежный флагман предлагает вам впечатляющую производительность и высочайший уровень защиты.
Снабженный восьмиядерным процессором, смартфон обеспечивает молниеносную скорость работы даже при выполнении самых ресурсозатратных задач. Операционная система Android отлично интегрируется с 12 Гб оперативной памяти, предоставляя удобный и плавный интерфейс для решений любых повседневных задач.
Экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 3120x1440 погружает вас в мир ярких красок и четких изображений, что делает его идеальным для просмотра мультимедиа и игр. Благодаря встроенной памяти объемом 256 Гб, вы сможете хранить все свои фото, видео и приложения без компромиссов.
Мощный аккумулятор емкостью 4900 мА·ч с технологией Li-Ion гарантирует длительное время работы устройства без подзарядки. Поддержка Bluetooth 6 обеспечивает быструю и стабильную передачу данных между устройствами.
Смартфон обладет классом защиты IP68, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли. Система навигации с поддержкой GPS и ГЛОНАСС обеспечивает точное определение местоположения, где бы вы ни находились. Для удобства предусмотрены два слота для SIM-карт (nano-SIM и eSIM), благодаря которым вы всегда будете на связи.
Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных, а легкий вес в 0,191 кг делает устройство удобным для повседневного использования. Если вы ищете надежный и стильный смартфон, который соответствует самым высоким требованиям, этот гаджет — ваш идеальный выбор.
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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