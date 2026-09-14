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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729681
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue
Представляем новый смартфон от Samsung — воплощение технологий и элегантности, доступное в стильном голубом цвете. Этот смартфон, произведенный во Вьетнаме, идеально сочетает в себе современный дизайн с прочностью и надежностью, благодаря металлическому и стеклянному корпусу. Влагозащищенный корпус с классом защиты IP68 гарантирует, что устройство останется в рабочем состоянии даже в самых экстремальных условиях.
Экран с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей порадует вас четкостью и яркими цветами, а высокая частота обновления 120 Гц обеспечит плавность изображений и отклик, что особенно ценно для геймеров и любителей потокового видео.
Смартфон оснащен мощным десятиядерным процессором Samsung Exynos 2600 с тактовой частотой 3800 МГц, что обеспечивает высочайшую производительность в любых задачах. Операционная система Android обеспечит вам доступ ко всем последним приложениям и обновлениям.
С 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, смартфон позволяет хранить и быстро обрабатывать большой объем данных, обеспечивая при этом плавность работы в многозадачном режиме.
Этот смартфон от Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит высокие технологии, стиль и надежность в одном устройстве.
Представляем новый смартфон от Samsung — воплощение технологий и элегантности, доступное в стильном голубом цвете. Этот смартфон, произведенный во Вьетнаме, идеально сочетает в себе современный дизайн с прочностью и надежностью, благодаря металлическому и стеклянному корпусу. Влагозащищенный корпус с классом защиты IP68 гарантирует, что устройство останется в рабочем состоянии даже в самых экстремальных условиях.
Экран с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей порадует вас четкостью и яркими цветами, а высокая частота обновления 120 Гц обеспечит плавность изображений и отклик, что особенно ценно для геймеров и любителей потокового видео.
Смартфон оснащен мощным десятиядерным процессором Samsung Exynos 2600 с тактовой частотой 3800 МГц, что обеспечивает высочайшую производительность в любых задачах. Операционная система Android обеспечит вам доступ ко всем последним приложениям и обновлениям.
С 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, смартфон позволяет хранить и быстро обрабатывать большой объем данных, обеспечивая при этом плавность работы в многозадачном режиме.
Этот смартфон от Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит высокие технологии, стиль и надежность в одном устройстве.
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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