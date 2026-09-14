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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue

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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729681
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue

Представляем новый смартфон от Samsung — воплощение технологий и элегантности, доступное в стильном голубом цвете. Этот смартфон, произведенный во Вьетнаме, идеально сочетает в себе современный дизайн с прочностью и надежностью, благодаря металлическому и стеклянному корпусу. Влагозащищенный корпус с классом защиты IP68 гарантирует, что устройство останется в рабочем состоянии даже в самых экстремальных условиях. Экран с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей порадует вас четкостью и яркими цветами, а высокая частота обновления 120 Гц обеспечит плавность изображений и отклик, что особенно ценно для геймеров и любителей потокового видео. Смартфон оснащен мощным десятиядерным процессором Samsung Exynos 2600 с тактовой частотой 3800 МГц, что обеспечивает высочайшую производительность в любых задачах. Операционная система Android обеспечит вам доступ ко всем последним приложениям и обновлениям. С 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, смартфон позволяет хранить и быстро обрабатывать большой объем данных, обеспечивая при этом плавность работы в многозадачном режиме. Этот смартфон от Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит высокие технологии, стиль и надежность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Развернуть
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Представляем новый смартфон от Samsung — воплощение технологий и элегантности, доступное в стильном голубом цвете. Этот смартфон, произведенный во Вьетнаме, идеально сочетает в себе современный дизайн с прочностью и надежностью, благодаря металлическому и стеклянному корпусу. Влагозащищенный корпус с классом защиты IP68 гарантирует, что устройство останется в рабочем состоянии даже в самых экстремальных условиях. Экран с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей порадует вас четкостью и яркими цветами, а высокая частота обновления 120 Гц обеспечит плавность изображений и отклик, что особенно ценно для геймеров и любителей потокового видео. Смартфон оснащен мощным десятиядерным процессором Samsung Exynos 2600 с тактовой частотой 3800 МГц, что обеспечивает высочайшую производительность в любых задачах. Операционная система Android обеспечит вам доступ ко всем последним приложениям и обновлениям. С 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, смартфон позволяет хранить и быстро обрабатывать большой объем данных, обеспечивая при этом плавность работы в многозадачном режиме. Этот смартфон от Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит высокие технологии, стиль и надежность в одном устройстве.
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