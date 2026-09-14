Смартфон Honor Magic V3 12/512Gb (5109BJNV) Black

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor Magic V3
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
7.92
Разрешение экрана
2376x1060
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734693
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё
Линейка
Honor Magic V3
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IPX8
Диагональ экрана, дюйм
7.92
Разрешение экрана
2376x1060
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Частота процессора, МГц
3000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50+50+40 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х5
Вес, г.
450
Описание товара Смартфон Honor Magic V3 12/512Gb (5109BJNV) Black
На лицевой стороне корпуса Honor Magic V3 расположен внешний 6,43-дюймовый дисплей с разрешением FHD+. Матрица LTPO OLED обеспечивает динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц. Соотношение сторон дисплея 20:9. Пиковая яркость составляет 5000 кд/м?. Поддерживается ввод со стилуса.
Для основного 7,92-дюймового дисплея также выбрана матрица LTPO OLED. Адаптивная частота обновления составляет от 1 до 120 Гц. Ультразвуковой сканер отпечатков обеспечивает быстрое распознавание отпечатков пальцев.
Honor Magic V3 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В его состав также входят 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объемом 512 ГБ.
В основном блоке смартфона расположены три камеры: основная камера с разрешением 50 мегапикселей, диафрагмой f/1,6 и оптической стабилизацией, перископическая камера с разрешением 50 мегапикселей и 3,5-кратным оптическим зумом (f/3,0) и широкоугольная камера с разрешением 40 мегапикселей (f/2,2). В качестве селфи-камер выступают 20-мегапиксельные камеры.
Смартфон работает под управлением операционной системы MagicOS 8.0.1 на базе Android 14.
В устройстве установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5150 мА·ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё
Линейка
Honor Magic V3
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IPX8
Диагональ экрана, дюйм
7.92
Разрешение экрана
2376x1060
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Частота процессора, МГц
3000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50+50+40 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
На лицевой стороне корпуса Honor Magic V3 расположен внешний 6,43-дюймовый дисплей с разрешением FHD+. Матрица LTPO OLED обеспечивает динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц. Соотношение сторон дисплея 20:9. Пиковая яркость составляет 5000 кд/м?. Поддерживается ввод со стилуса.
Для основного 7,92-дюймового дисплея также выбрана матрица LTPO OLED. Адаптивная частота обновления составляет от 1 до 120 Гц. Ультразвуковой сканер отпечатков обеспечивает быстрое распознавание отпечатков пальцев.
Honor Magic V3 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В его состав также входят 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объемом 512 ГБ.
В основном блоке смартфона расположены три камеры: основная камера с разрешением 50 мегапикселей, диафрагмой f/1,6 и оптической стабилизацией, перископическая камера с разрешением 50 мегапикселей и 3,5-кратным оптическим зумом (f/3,0) и широкоугольная камера с разрешением 40 мегапикселей (f/2,2). В качестве селфи-камер выступают 20-мегапиксельные камеры.
Смартфон работает под управлением операционной системы MagicOS 8.0.1 на базе Android 14.
В устройстве установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5150 мА·ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
Смартфон Honor Magic V3 12/512Gb (5109BJNV) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Honor Magic V3 12/512Gb (5109BJNV) Black