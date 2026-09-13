Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 80 Ultra
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712476
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold
**Смартфон Huawei PURA 80 ULTRA 16+512Gb, золотой (51098KGC)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei PURA 80 ULTRA! Это устройство создано для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и широкие возможности.
**Почему стоит выбрать Huawei PURA 80 ULTRA?**
* **Мощный процессор Kirin 9020:** обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений.
* **Обширная память:** 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы и приложения.
* **Потрясающий дисплей:** 6,8-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением 2848 x 1276 и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Скруглённый экран («водопад») создаёт эффект полного погружения.
* **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам запечатлеть самые яркие моменты жизни.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5170 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки делает процесс зарядки ещё удобнее.
* **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC позволит совершать бесконтактные платежи.
* **Защита от воды и пыли:** класс защиты IP69 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка двух SIM-карт;
* современный интерфейс USB Type-C;
* Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с другими устройствами;
* операционная система Android 15.
Стильный золотистый корпус из стекла и современный дизайн делают Huawei PURA 80 ULTRA не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei PURA 80 ULTRA — выберите будущее уже сегодня!
**Смартфон Huawei PURA 80 ULTRA 16+512Gb, золотой (51098KGC)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei PURA 80 ULTRA! Это устройство создано для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и широкие возможности.
**Почему стоит выбрать Huawei PURA 80 ULTRA?**
* **Мощный процессор Kirin 9020:** обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений.
* **Обширная память:** 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы и приложения.
* **Потрясающий дисплей:** 6,8-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением 2848 x 1276 и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Скруглённый экран («водопад») создаёт эффект полного погружения.
* **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам запечатлеть самые яркие моменты жизни.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5170 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки делает процесс зарядки ещё удобнее.
* **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC позволит совершать бесконтактные платежи.
* **Защита от воды и пыли:** класс защиты IP69 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка двух SIM-карт;
* современный интерфейс USB Type-C;
* Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с другими устройствами;
* операционная система Android 15.
Стильный золотистый корпус из стекла и современный дизайн делают Huawei PURA 80 ULTRA не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei PURA 80 ULTRA — выберите будущее уже сегодня!
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold