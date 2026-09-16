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Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black

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Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 1
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 2
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 3
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 4
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 5
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 6
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 7
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 8
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 9
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 10
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 11
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 80 Ultra
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 1
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 2
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 3
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 4
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 5
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 6
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 7
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 8
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 9
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 10
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 11
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714510
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 80 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Количество основных (тыловых) камер
4
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
522
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х6
Вес, г.
800

Описание товара Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black

Культовый треугольный дизайн камеры, символизирующий движение вперед и знак XMAGE вместе с сияющим обрамлением камер?2 знаменуют появление нового поколения устройств для мобильной фотографии. Теперь вы можете запечатлеть объекты как вблизи, так и вдали с высокой четкостью при помощи двух телеобъективов со сверхбольшим сенсором.?1 HDR-камера с крупным 1?-?дюймовым сенсором способна передать все детали светлых и темных элементов. Система для ультрареалистичной съемки помогает воспроизводить цвета такими, какими их видят ваши глаза. Хотите рассмотреть далекие небоскребы поближе? Преодолевайте расстояния одним касанием кнопки на смартфоне. Всегда четкая картинка даже под прямыми солнечными лучами благодаря экрану HUAWEI X-True Display™ с пиковой яркостью 3000? нит.?6 Адаптивная частота обновления экрана 1?–?120? Гц?7 позволяет наслаждаться плавными переходами в интерфейсе.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 80 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Развернуть
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Количество основных (тыловых) камер
4
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
522
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Культовый треугольный дизайн камеры, символизирующий движение вперед и знак XMAGE вместе с сияющим обрамлением камер?2 знаменуют появление нового поколения устройств для мобильной фотографии. Теперь вы можете запечатлеть объекты как вблизи, так и вдали с высокой четкостью при помощи двух телеобъективов со сверхбольшим сенсором.?1 HDR-камера с крупным 1?-?дюймовым сенсором способна передать все детали светлых и темных элементов. Система для ультрареалистичной съемки помогает воспроизводить цвета такими, какими их видят ваши глаза. Хотите рассмотреть далекие небоскребы поближе? Преодолевайте расстояния одним касанием кнопки на смартфоне. Всегда четкая картинка даже под прямыми солнечными лучами благодаря экрану HUAWEI X-True Display™ с пиковой яркостью 3000? нит.?6 Адаптивная частота обновления экрана 1?–?120? Гц?7 позволяет наслаждаться плавными переходами в интерфейсе.
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Отзывы


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