Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black
Культовый треугольный дизайн камеры, символизирующий движение вперед и знак XMAGE вместе с сияющим обрамлением камер?2 знаменуют появление нового поколения устройств для мобильной фотографии. Теперь вы можете запечатлеть объекты как вблизи, так и вдали с высокой четкостью при помощи двух телеобъективов со сверхбольшим сенсором.?1 HDR-камера с крупным 1?-?дюймовым сенсором способна передать все детали светлых и темных элементов. Система для ультрареалистичной съемки помогает воспроизводить цвета такими, какими их видят ваши глаза. Хотите рассмотреть далекие небоскребы поближе? Преодолевайте расстояния одним касанием кнопки на смартфоне. Всегда четкая картинка даже под прямыми солнечными лучами благодаря экрану HUAWEI X-True Display™ с пиковой яркостью 3000? нит.?6 Адаптивная частота обновления экрана 1?–?120? Гц?7 позволяет наслаждаться плавными переходами в интерфейсе.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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