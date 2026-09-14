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Характеристики
Линейка
Honor Magic 7
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1264
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734709
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документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor Magic 7
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х7
Вес, г.
600
Описание товара Смартфон Honor Magic 7 12/256Gb (5109BRPD) Black
**Смартфон HONOR Magic 7 12+256Gb, чёрный (5109BRPD)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном HONOR Magic 7! Модель 2025 года сочетает в себе мощный процессор, впечатляющий дисплей и широкие возможности для комфортного использования.
**Почему стоит выбрать HONOR Magic 7?**
* **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений.
* **Яркий и чёткий дисплей:** OLED-экран с разрешением 2800 x 1264 и диагональю 6,78 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. Частота обновления 120 Гц делает изображение максимально плавным.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5650 мАч гарантирует продолжительное использование без частой подзарядки. Поддерживается как быстрая, так и беспроводная зарядка.
* **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP68 позволяет не бояться неблагоприятных условий.
* **Широкие возможности подключения:** поддержка двух SIM-карт, Bluetooth 5.4, NFC и проводного интерфейса USB Type-C.
**Дополнительные преимущества:**
* три тыловые камеры для качественных снимков;
* сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных;
* современный дизайн с корпусом из стекла.
Не упустите шанс приобрести смартфон HONOR Magic 7 и насладиться всеми преимуществами передовых технологий!
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor Magic 7
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G
Частота процессора, МГц
4320
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR Magic 7 12+256Gb, чёрный (5109BRPD)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном HONOR Magic 7! Модель 2025 года сочетает в себе мощный процессор, впечатляющий дисплей и широкие возможности для комфортного использования.
**Почему стоит выбрать HONOR Magic 7?**
* **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений.
* **Яркий и чёткий дисплей:** OLED-экран с разрешением 2800 x 1264 и диагональю 6,78 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. Частота обновления 120 Гц делает изображение максимально плавным.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5650 мАч гарантирует продолжительное использование без частой подзарядки. Поддерживается как быстрая, так и беспроводная зарядка.
* **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP68 позволяет не бояться неблагоприятных условий.
* **Широкие возможности подключения:** поддержка двух SIM-карт, Bluetooth 5.4, NFC и проводного интерфейса USB Type-C.
**Дополнительные преимущества:**
* три тыловые камеры для качественных снимков;
* сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных;
* современный дизайн с корпусом из стекла.
Не упустите шанс приобрести смартфон HONOR Magic 7 и насладиться всеми преимуществами передовых технологий!
Смартфон Honor Magic 7 12/256Gb (5109BRPD) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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