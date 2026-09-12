Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 6
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2640x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675598
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/512Gb (SM-F741BZSHCAU) Gray
Ваше средство самовыражения, Samsung Galaxy Z Flip6, стал еще компактнее и еще больше бросается в глаза, с Galaxy AI и профессиональной камерой 50 МП, которая всегда готова к фотосессии. Galaxy Z Flip6 снабжен различными функциями AI, например, Рекомендованные ответы — функцией, в которой AI предлагает варианты текстовых ответов, поэтому можно отвечать, даже когда Galaxy Z Flip6 сложен — идеальный вариант в пути. Кроме того, доступны функции Синхронный перевод и Переводчик. Модернизирован также AI камеры: благодаря алгоритму ProVisual качество изображения оптимизируется для повышения качества портретов. В смартфоне используются прочный Flex шарнир, усиленная рамка из армированного алюминия и стекла Corning Gorilla Glass Victus 2. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, и его хватает на весь день. Вы можете слушать до 68 часов музыки и смотреть до 23 часов видео.
Ваше средство самовыражения, Samsung Galaxy Z Flip6, стал еще компактнее и еще больше бросается в глаза, с Galaxy AI и профессиональной камерой 50 МП, которая всегда готова к фотосессии. Galaxy Z Flip6 снабжен различными функциями AI, например, Рекомендованные ответы — функцией, в которой AI предлагает варианты текстовых ответов, поэтому можно отвечать, даже когда Galaxy Z Flip6 сложен — идеальный вариант в пути. Кроме того, доступны функции Синхронный перевод и Переводчик. Модернизирован также AI камеры: благодаря алгоритму ProVisual качество изображения оптимизируется для повышения качества портретов. В смартфоне используются прочный Flex шарнир, усиленная рамка из армированного алюминия и стекла Corning Gorilla Glass Victus 2. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, и его хватает на весь день. Вы можете слушать до 68 часов музыки и смотреть до 23 часов видео.
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/512Gb (SM-F741BZSHCAU) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/512Gb (SM-F741BZSHCAU) Gray