Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal
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Характеристики
Описание товара Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal
Apple iPhone 16 128Gb - компактный флагман с 6.1" OLED-дисплеем Super Retina XDR 120 Гц и чипом A18, рассчитанный на высокую скорость работы и тесную интеграцию с экосистемой Apple. Объём 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в сочетании с iOS и Apple Intelligence делает устройство удобным и для работы, и для развлечений.
Для кого и под какие задачи
iPhone 16 подойдёт тем, кто активно пользуется камерами, офисными и креативными приложениями, играми, а также сервисами Apple - от iCloud до Apple Music. Мощный A18 обеспечивает быстрый запуск программ, плавную работу тяжёлых игр и стабильность при многозадачности.
Камеры и мультимедиа
Две задние камеры по 48 Мп (широкоугольная и улучшенный сверхширокий модуль) поддерживают ночной режим, продвинутую стабилизацию и высокое разрешение съёмки. 12-Мп фронтальная камера с поддержкой 4K-видео и режимов "Киноэффект", "Портрет" и Smart HDR подходит для блогинга, селфи и видеосвязи в высоком качестве.
Связь, автономность и удобство
Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, NFC (Apple Pay), ультраширокополосный чип и ряд спутниковых сервисов в поддерживаемых странах. Время работы до 27 часов воспроизведения видео, быстрая зарядка и MagSafe-аксессуары делают ежедневное использование заметно удобнее.
Важные нюансы перед покупкой
Модель на 128 ГБ не имеет возможности расширения памяти, поэтому объём стоит оценить с учётом съёмки в 4K, игр и хранения медиа. Часть возможностей Apple Intelligence и спутниковых функций доступна не во всех регионах и тарифах, поэтому перед покупкой полезно уточнить актуальную поддержку для вашей страны и оператора.
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Apple iPhone 16 128Gb - компактный флагман с 6.1" OLED-дисплеем Super Retina XDR 120 Гц и чипом A18, рассчитанный на высокую скорость работы и тесную интеграцию с экосистемой Apple. Объём 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в сочетании с iOS и Apple Intelligence делает устройство удобным и для работы, и для развлечений.
Для кого и под какие задачи
iPhone 16 подойдёт тем, кто активно пользуется камерами, офисными и креативными приложениями, играми, а также сервисами Apple - от iCloud до Apple Music. Мощный A18 обеспечивает быстрый запуск программ, плавную работу тяжёлых игр и стабильность при многозадачности.
Камеры и мультимедиа
Две задние камеры по 48 Мп (широкоугольная и улучшенный сверхширокий модуль) поддерживают ночной режим, продвинутую стабилизацию и высокое разрешение съёмки. 12-Мп фронтальная камера с поддержкой 4K-видео и режимов "Киноэффект", "Портрет" и Smart HDR подходит для блогинга, селфи и видеосвязи в высоком качестве.
Связь, автономность и удобство
Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, NFC (Apple Pay), ультраширокополосный чип и ряд спутниковых сервисов в поддерживаемых странах. Время работы до 27 часов воспроизведения видео, быстрая зарядка и MagSafe-аксессуары делают ежедневное использование заметно удобнее.
Важные нюансы перед покупкой
Модель на 128 ГБ не имеет возможности расширения памяти, поэтому объём стоит оценить с учётом съёмки в 4K, игр и хранения медиа. Часть возможностей Apple Intelligence и спутниковых функций доступна не во всех регионах и тарифах, поэтому перед покупкой полезно уточнить актуальную поддержку для вашей страны и оператора.
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