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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal

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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 1
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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 25
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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 43
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 16
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Процессор
Apple A18
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
1
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  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 9
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  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 17
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  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 20
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 21
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 22
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 23
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 24
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 25
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 26
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 27
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 28
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 29
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 30
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 31
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 32
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 33
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 34
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 35
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 36
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 37
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 38
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 39
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 40
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 41
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 42
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 43
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678988
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 16
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Apple A18
Частота процессора, МГц
3780
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
48 Мп + 12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal

Apple iPhone 16 128Gb - компактный флагман с 6.1" OLED-дисплеем Super Retina XDR 120 Гц и чипом A18, рассчитанный на высокую скорость работы и тесную интеграцию с экосистемой Apple. Объём 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в сочетании с iOS и Apple Intelligence делает устройство удобным и для работы, и для развлечений.

Для кого и под какие задачи

iPhone 16 подойдёт тем, кто активно пользуется камерами, офисными и креативными приложениями, играми, а также сервисами Apple - от iCloud до Apple Music. Мощный A18 обеспечивает быстрый запуск программ, плавную работу тяжёлых игр и стабильность при многозадачности.

Камеры и мультимедиа

Две задние камеры по 48 Мп (широкоугольная и улучшенный сверхширокий модуль) поддерживают ночной режим, продвинутую стабилизацию и высокое разрешение съёмки. 12-Мп фронтальная камера с поддержкой 4K-видео и режимов "Киноэффект", "Портрет" и Smart HDR подходит для блогинга, селфи и видеосвязи в высоком качестве.

Связь, автономность и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, NFC (Apple Pay), ультраширокополосный чип и ряд спутниковых сервисов в поддерживаемых странах. Время работы до 27 часов воспроизведения видео, быстрая зарядка и MagSafe-аксессуары делают ежедневное использование заметно удобнее.

Важные нюансы перед покупкой

Модель на 128 ГБ не имеет возможности расширения памяти, поэтому объём стоит оценить с учётом съёмки в 4K, игр и хранения медиа. Часть возможностей Apple Intelligence и спутниковых функций доступна не во всех регионах и тарифах, поэтому перед покупкой полезно уточнить актуальную поддержку для вашей страны и оператора.

Отзывы о товаре Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 16
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Apple A18
Развернуть
Частота процессора, МГц
3780
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
48 Мп + 12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Apple iPhone 16 128Gb - компактный флагман с 6.1" OLED-дисплеем Super Retina XDR 120 Гц и чипом A18, рассчитанный на высокую скорость работы и тесную интеграцию с экосистемой Apple. Объём 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в сочетании с iOS и Apple Intelligence делает устройство удобным и для работы, и для развлечений.

Для кого и под какие задачи

iPhone 16 подойдёт тем, кто активно пользуется камерами, офисными и креативными приложениями, играми, а также сервисами Apple - от iCloud до Apple Music. Мощный A18 обеспечивает быстрый запуск программ, плавную работу тяжёлых игр и стабильность при многозадачности.

Камеры и мультимедиа

Две задние камеры по 48 Мп (широкоугольная и улучшенный сверхширокий модуль) поддерживают ночной режим, продвинутую стабилизацию и высокое разрешение съёмки. 12-Мп фронтальная камера с поддержкой 4K-видео и режимов "Киноэффект", "Портрет" и Smart HDR подходит для блогинга, селфи и видеосвязи в высоком качестве.

Связь, автономность и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, NFC (Apple Pay), ультраширокополосный чип и ряд спутниковых сервисов в поддерживаемых странах. Время работы до 27 часов воспроизведения видео, быстрая зарядка и MagSafe-аксессуары делают ежедневное использование заметно удобнее.

Важные нюансы перед покупкой

Модель на 128 ГБ не имеет возможности расширения памяти, поэтому объём стоит оценить с учётом съёмки в 4K, игр и хранения медиа. Часть возможностей Apple Intelligence и спутниковых функций доступна не во всех регионах и тарифах, поэтому перед покупкой полезно уточнить актуальную поддержку для вашей страны и оператора.

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