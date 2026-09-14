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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Galaxy S26 (Samsung)
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729662
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet
Встречайте Samsung Galaxy S26, мощный смартфон с AI. Благодаря скругленным углам он будет идеально лежать в любой руке. От эпических квестов до многопользовательских игр в реальном времени, — оптимизированный процессор Exynos 2600 обеспечивает невероятную скорость делая контент четким и ярким, даже если вы предпочитаете требовательные игры. Кроме того, повышение производительности продвинутого NPU на 38% и улучшение плавности изображения на 23% позволят вам всегда быть на шаг впереди.
Благодаря алгоритму ProVisual усовершенствованная камера 50 МП улучшает каждый снимок, повышая детализацию, насыщенность цвета и четкость изображения. Функция Суперстабилизация, обеспечивающая выравнивание горизонта, сочетает в себе расширенные оптические углы с гироскопическими и акселерометрическими датчиками, которые позволяют распознавать направление силы притяжения и сохранять ровную линию горизонта на снимках, даже если вы поворачиваетесь на 360°. Едете по каменистым тропам или изо всех сил бежите к финишу — видео всегда будут получаться плавными и без дрожания.
One UI 8.5 персонализирует Galaxy в зависимости от того, как вы используете его ежедневно. Простые и интуитивные контекстные напоминания от функции Мой день и интеллектуальные подсказки от функций AI-подсказки и Умный выбор упрощают выполнение повседневных задач одним касанием.
Встречайте Samsung Galaxy S26, мощный смартфон с AI. Благодаря скругленным углам он будет идеально лежать в любой руке. От эпических квестов до многопользовательских игр в реальном времени, — оптимизированный процессор Exynos 2600 обеспечивает невероятную скорость делая контент четким и ярким, даже если вы предпочитаете требовательные игры. Кроме того, повышение производительности продвинутого NPU на 38% и улучшение плавности изображения на 23% позволят вам всегда быть на шаг впереди.
Благодаря алгоритму ProVisual усовершенствованная камера 50 МП улучшает каждый снимок, повышая детализацию, насыщенность цвета и четкость изображения. Функция Суперстабилизация, обеспечивающая выравнивание горизонта, сочетает в себе расширенные оптические углы с гироскопическими и акселерометрическими датчиками, которые позволяют распознавать направление силы притяжения и сохранять ровную линию горизонта на снимках, даже если вы поворачиваетесь на 360°. Едете по каменистым тропам или изо всех сил бежите к финишу — видео всегда будут получаться плавными и без дрожания.
One UI 8.5 персонализирует Galaxy в зависимости от того, как вы используете его ежедневно. Простые и интуитивные контекстные напоминания от функции Мой день и интеллектуальные подсказки от функций AI-подсказки и Умный выбор упрощают выполнение повседневных задач одним касанием.
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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