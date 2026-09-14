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Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet

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Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Galaxy S26 (Samsung)
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729662
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Galaxy S26 (Samsung)
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet

Встречайте Samsung Galaxy S26, мощный смартфон с AI. Благодаря скругленным углам он будет идеально лежать в любой руке. От эпических квестов до многопользовательских игр в реальном времени, — оптимизированный процессор Exynos 2600 обеспечивает невероятную скорость делая контент четким и ярким, даже если вы предпочитаете требовательные игры. Кроме того, повышение производительности продвинутого NPU на 38% и улучшение плавности изображения на 23% позволят вам всегда быть на шаг впереди. Благодаря алгоритму ProVisual усовершенствованная камера 50 МП улучшает каждый снимок, повышая детализацию, насыщенность цвета и четкость изображения. Функция Суперстабилизация, обеспечивающая выравнивание горизонта, сочетает в себе расширенные оптические углы с гироскопическими и акселерометрическими датчиками, которые позволяют распознавать направление силы притяжения и сохранять ровную линию горизонта на снимках, даже если вы поворачиваетесь на 360°. Едете по каменистым тропам или изо всех сил бежите к финишу — видео всегда будут получаться плавными и без дрожания. One UI 8.5 персонализирует Galaxy в зависимости от того, как вы используете его ежедневно. Простые и интуитивные контекстные напоминания от функции Мой день и интеллектуальные подсказки от функций AI-подсказки и Умный выбор упрощают выполнение повседневных задач одним касанием.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Galaxy S26 (Samsung)
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Развернуть
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Встречайте Samsung Galaxy S26, мощный смартфон с AI. Благодаря скругленным углам он будет идеально лежать в любой руке. От эпических квестов до многопользовательских игр в реальном времени, — оптимизированный процессор Exynos 2600 обеспечивает невероятную скорость делая контент четким и ярким, даже если вы предпочитаете требовательные игры. Кроме того, повышение производительности продвинутого NPU на 38% и улучшение плавности изображения на 23% позволят вам всегда быть на шаг впереди. Благодаря алгоритму ProVisual усовершенствованная камера 50 МП улучшает каждый снимок, повышая детализацию, насыщенность цвета и четкость изображения. Функция Суперстабилизация, обеспечивающая выравнивание горизонта, сочетает в себе расширенные оптические углы с гироскопическими и акселерометрическими датчиками, которые позволяют распознавать направление силы притяжения и сохранять ровную линию горизонта на снимках, даже если вы поворачиваетесь на 360°. Едете по каменистым тропам или изо всех сил бежите к финишу — видео всегда будут получаться плавными и без дрожания. One UI 8.5 персонализирует Galaxy в зависимости от того, как вы используете его ежедневно. Простые и интуитивные контекстные напоминания от функции Мой день и интеллектуальные подсказки от функций AI-подсказки и Умный выбор упрощают выполнение повседневных задач одним касанием.
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