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Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black

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Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 1
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 2
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 3
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 4
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 5
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 6
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 7
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 8
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709813
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, чехол, USB-кабель, защитная пленка (нанесена), скрепка для извлечения SIM-карты
Линейка
Honor 400 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black

HONOR 400 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.7 дюймов и разрешением 2800x1280 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 Pro оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти 12 Гб, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, чехол, USB-кабель, защитная пленка (нанесена), скрепка для извлечения SIM-карты
Линейка
Honor 400 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
HONOR 400 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.7 дюймов и разрешением 2800x1280 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 Pro оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти 12 Гб, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Отзывы


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