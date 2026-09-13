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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709813
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Описание товара Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black
HONOR 400 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.7 дюймов и разрешением 2800x1280 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс.
HONOR 400 Pro оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти 12 Гб, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения.
Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео.
Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
HONOR 400 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.7 дюймов и разрешением 2800x1280 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс.
HONOR 400 Pro оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти 12 Гб, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения.
Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео.
Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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