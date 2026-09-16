Смартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KET) Frosted Gold
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 80
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2848x1276
Процессор
Kirin 9010S
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 910 руб.
В наличии
Код товара: 714504
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49 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 80
Цвет
золотой
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2848x1276
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 + 13 + 12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
545
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
550
Описание товара Смартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KET) Frosted Gold
Благодаря матовой поверхности смартфон максимально приятно ощущается в руке. Прямые грани подчеркивают дизайн устройства. Запечатлейте мир таким, каким видят его ваши глаза, при помощи камеры XMAGE для ультрареалистичной съемки. Нажмите двумя пальцами на экран для быстрого поиска. Жест откроет Умную камеру Яндекса, которая распознаёт объекты и помогает узнать больше. Можно сразу уточнить: «Хочу такой же плед, но красный» — и получить результат. Всегда четкая картинка даже под прямыми солнечными лучами благодаря экрану HUAWEI X-True Display™ с пиковой яркостью 2800 нит.2 Адаптивная частота обновления экрана 1–120 Гц3 позволяет наслаждаться плавными переходами в интерфейсе.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 80
Цвет
золотой
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2848x1276
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 + 13 + 12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
545
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Благодаря матовой поверхности смартфон максимально приятно ощущается в руке. Прямые грани подчеркивают дизайн устройства. Запечатлейте мир таким, каким видят его ваши глаза, при помощи камеры XMAGE для ультрареалистичной съемки. Нажмите двумя пальцами на экран для быстрого поиска. Жест откроет Умную камеру Яндекса, которая распознаёт объекты и помогает узнать больше. Можно сразу уточнить: «Хочу такой же плед, но красный» — и получить результат. Всегда четкая картинка даже под прямыми солнечными лучами благодаря экрану HUAWEI X-True Display™ с пиковой яркостью 2800 нит.2 Адаптивная частота обновления экрана 1–120 Гц3 позволяет наслаждаться плавными переходами в интерфейсе.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KET) Frosted Gold - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 49910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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