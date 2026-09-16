Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan
Смартфон TECNO создан для тех, кто ценит выносливость и универсальность. Мощный аккумулятор на 6500 мА·ч обеспечивает длительную работу без подзарядки — отличный выбор для путешествий, командировок и активной жизни. Диагональ экрана 6,78 дюйма с чётким разрешением 2644x1208 порадует яркой и детализированной картинкой — смотреть фильмы и играть комфортно на большом дисплее. Храните всё важное: внушительный объём встроенной памяти 512 Гб позволяет забыть о нехватке места, а 8 Гб оперативной памяти дарят плавную работу даже при запуске ресурсоёмких приложений. Восьмиядерный процессор легко справляется с любыми задачами. Смартфон поддерживает 2 nano-SIM — удобно для работы и личных нужд одновременно. Класс защиты IP68/IP69 делает устройство готовым к экстремальным условиям: не боится воды и пыли. Лёгкий, весит всего 195 г — удобно брать с собой каждый день. Геонавигация по четырём системам (BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС) помогает точно определять местоположение по всему миру. Встроенный сканер отпечатка пальца отвечает за быстрый и безопасный доступ. Корпус из пластика в стильном цвете титан выгодно выделяет смартфон среди других.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black
-
В наличииЦена 86 400 руб.21600 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Sage eSim
-
В наличииЦена 86 860 руб.21715 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Mist Blue eSim
-
В наличииЦена 86 860 руб.21715 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Mist Blue (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 86 980 руб.21745 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 White (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 440 руб.21860 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Black (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 440 руб.21860 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Sky Blue eSim
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Black eSim
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Sage (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Light Gold eSim
-
В наличииЦена 88 010 руб.22003 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Lavender (Sim + eSim)
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan