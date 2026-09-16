Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet
Яркий фиолетовый смартфон Huawei сразу выделяется из толпы. Прочный корпус из металла и стекла сочетается с классом защиты IP65 — гаджет не боится пыли и брызг. На большом 6,84-дюймовом экране с потрясающим разрешением 2856x1320 пикселей и частотой обновления 120 Гц всё выглядит невероятно плавно и чётко — идеально для фильмов, игр и серфинга. Оперативная память 12 Гб и мощный восьмиядерный процессор Kirin 9010S с частотой 2500 МГц легко справляются с любыми задачами. 512 Гб встроенной памяти хватит для фото, видео и приложений даже самого активного пользователя. Возможность использовать две nano-SIM — удобно для работы и личных дел на одном устройстве. Huawei на Android открывает максимум возможностей в стильном и надёжном исполнении.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, С NFC, Две SIM-карты, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black
-
В наличииЦена 86 400 руб.21600 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Sage eSim
-
В наличииЦена 86 860 руб.21715 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Mist Blue eSim
-
В наличииЦена 86 860 руб.21715 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Mist Blue (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 86 980 руб.21745 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 White (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 440 руб.21860 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Black (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 440 руб.21860 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Sky Blue eSim
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Black eSim
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Sage (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Light Gold eSim
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, С NFC, Две SIM-карты, Фиолетовый
Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet