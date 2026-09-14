Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZAFCAU) Gray
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZAFCAU) Gray
Стильный серый смартфон Samsung с корпусом из алюминия и стекла не только выглядит элегантно, но и защищён по стандарту IP68 — можно не бояться пыли и воды. Большой 6,7-дюймовый экран с чётким разрешением 2340x1080 и высокой частотой 120 Гц подарит плавную картинку и комфорт при просмотре фильмов или в играх. Восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1680 с частотой до 2900 МГц обеспечивает быструю работу даже при высоких нагрузках, а 8 Гб оперативной памяти позволят запускать множество приложений одновременно. Храните всё, что нужно: объём встроенной памяти 256 Гб снимет вопрос о нехватке места. Смартфон поддерживает две nano-SIM-карты, так что вы легко разделите работу и личные звонки. Управление привычно удобно — здесь установлена современная Android.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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