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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue

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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2400
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714537
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
синий
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
270

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue

Смартфон Samsung представляет собой современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и надежность. С его типом аккумулятора Li-Ion и емкостью 4900 мА·ч, этот телефон обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Его легкий вес всего 0,19 кг делает его удобным для повседневного использования. Обладая встроенной памятью 512 Гб и оперативной памятью 8 Гб, смартфон обеспечивает достаточное пространство для хранения данных и быструю работу приложений. Большой 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное воспроизведение видео и игр, а высокая частота процессора 3200 МГц и десять ядер делают работу устройства быстрой и беспрепятственной. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM-картами и оснащен современными системами навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его идеальным выбором для путешествий. Операционная система Android предоставляет пользователю удобный интерфейс и доступ к множеству приложений. Сканер отпечатка пальца повышает уровень безопасности устройства, а класс защиты IP68 защищает его от пыли и влаги, что делает этот телефон устойчивым к неблагоприятным условиям. Смартфон Samsung — это надежный помощник для любого пользователя, сочетая в себе стиль, функциональность и передовые технологии.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
синий
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung представляет собой современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и надежность. С его типом аккумулятора Li-Ion и емкостью 4900 мА·ч, этот телефон обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Его легкий вес всего 0,19 кг делает его удобным для повседневного использования. Обладая встроенной памятью 512 Гб и оперативной памятью 8 Гб, смартфон обеспечивает достаточное пространство для хранения данных и быструю работу приложений. Большой 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное воспроизведение видео и игр, а высокая частота процессора 3200 МГц и десять ядер делают работу устройства быстрой и беспрепятственной. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM-картами и оснащен современными системами навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его идеальным выбором для путешествий. Операционная система Android предоставляет пользователю удобный интерфейс и доступ к множеству приложений. Сканер отпечатка пальца повышает уровень безопасности устройства, а класс защиты IP68 защищает его от пыли и влаги, что делает этот телефон устойчивым к неблагоприятным условиям. Смартфон Samsung — это надежный помощник для любого пользователя, сочетая в себе стиль, функциональность и передовые технологии.
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Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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