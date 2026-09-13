Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BDBHCAU) Dark Blue
Смартфон Samsung представляет собой современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и надежность. С его типом аккумулятора Li-Ion и емкостью 4900 мА·ч, этот телефон обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Его легкий вес всего 0,19 кг делает его удобным для повседневного использования. Обладая встроенной памятью 512 Гб и оперативной памятью 8 Гб, смартфон обеспечивает достаточное пространство для хранения данных и быструю работу приложений. Большой 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное воспроизведение видео и игр, а высокая частота процессора 3200 МГц и десять ядер делают работу устройства быстрой и беспрепятственной. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM-картами и оснащен современными системами навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его идеальным выбором для путешествий. Операционная система Android предоставляет пользователю удобный интерфейс и доступ к множеству приложений. Сканер отпечатка пальца повышает уровень безопасности устройства, а класс защиты IP68 защищает его от пыли и влаги, что делает этот телефон устойчивым к неблагоприятным условиям. Смартфон Samsung — это надежный помощник для любого пользователя, сочетая в себе стиль, функциональность и передовые технологии.
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