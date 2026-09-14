Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый
Смартфоны Realme представляют собой сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, удовлетворяя все потребности современных пользователей. Оснащенные большим 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2800x1280, эти устройства обеспечивают четкое и яркое изображение, что делает их идеальными для любителей мультимедийного контента и геймеров. Под капотом смартфона Realme скрывается мощный восьмиядерный процессор, который в сочетании с 12 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Встроенная память объемом 512 Гб предоставляет обилие места для хранения всех необходимых файлов, приложений и медиа-контента. Операционная система Android обеспечивает интуитивное и гибкое управление устройством. Realme поддерживает все современные беспроводные технологии, включая Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11 ax, что гарантирует качественное соединение с другими устройствами и интернетом. Кроме того, смартфон поддерживает 4G LTE и оснащен модулем NFC, что открывает перед пользователями массу удобных возможностей, таких как бесконтактные платежи. Особого внимания заслуживает мощный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, который обеспечивает долгую автономную работу, позволяя активно пользоваться всеми функциями смартфона в течение дня. Литий-ионная технология аккумулятора гарантирует его долговечность и надежность. Смартфон поддерживает навигационные системы QZSS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая точное и быстрое определение местоположения, что особенно актуально для путешественников и активных пользователей. Кроме того, устройство поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет удобно сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. И все это при весе всего в 198 грамм, что делает смартфон комфортным в использовании и переноске. Гарантия на 12 месяцев дополняет уверенность в качестве и надежности устройства.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 090 руб. 49 790 руб.9523 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 38 090 руб. 49 790 руб.9523 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 38 880 руб.9720 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/512Gb Black
-
В наличииЦена 38 880 руб.9720 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/512Gb Gold
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитСмартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KET) Frosted Gold
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитСмартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KEU) Frosted White
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитСмартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KEV) Frosted Black
-
В наличииЦена 51 530 руб.12883 руб. в СплитСмартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Black
-
В наличииЦена 51 530 руб.12883 руб. в СплитСмартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый