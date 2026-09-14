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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan

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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
титан
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
37 280 руб.  49 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733384
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
титан
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
494

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan

TECNO в цвете титан — стильный выбор для современных пользователей, которые ценят баланс мощности и надежности. 6,78-дюймовый экран с высоким разрешением 2644x1208 и частотой обновления 144 Гц подарит невероятно плавное и красочное изображение, идеально подходящее для динамичных игр, фильмов и веб-серфинга. Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate с частотой до 2600 МГц обеспечивает мгновенный отклик даже при интенсивной нагрузке, а 8 Гб оперативной памяти позволяют работать в нескольких приложениях одновременно без задержек. Просторный внутренний накопитель на 256 Гб дает свободу хранить фото, видео и приложения без ограничений. Повышенный класс защиты IP68/IP69 делает смартфон устойчивым к воде и пыли — он готов к активной жизни, не боясь непогоды. Поддержка двух nano-SIM-карт упрощает разделение личных и рабочих контактов или путешествия за границу.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
титан
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
TECNO в цвете титан — стильный выбор для современных пользователей, которые ценят баланс мощности и надежности. 6,78-дюймовый экран с высоким разрешением 2644x1208 и частотой обновления 144 Гц подарит невероятно плавное и красочное изображение, идеально подходящее для динамичных игр, фильмов и веб-серфинга. Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate с частотой до 2600 МГц обеспечивает мгновенный отклик даже при интенсивной нагрузке, а 8 Гб оперативной памяти позволяют работать в нескольких приложениях одновременно без задержек. Просторный внутренний накопитель на 256 Гб дает свободу хранить фото, видео и приложения без ограничений. Повышенный класс защиты IP68/IP69 делает смартфон устойчивым к воде и пыли — он готов к активной жизни, не боясь непогоды. Поддержка двух nano-SIM-карт упрощает разделение личных и рабочих контактов или путешествия за границу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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