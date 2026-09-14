Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan
TECNO в цвете титан — стильный выбор для современных пользователей, которые ценят баланс мощности и надежности. 6,78-дюймовый экран с высоким разрешением 2644x1208 и частотой обновления 144 Гц подарит невероятно плавное и красочное изображение, идеально подходящее для динамичных игр, фильмов и веб-серфинга. Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate с частотой до 2600 МГц обеспечивает мгновенный отклик даже при интенсивной нагрузке, а 8 Гб оперативной памяти позволяют работать в нескольких приложениях одновременно без задержек. Просторный внутренний накопитель на 256 Гб дает свободу хранить фото, видео и приложения без ограничений. Повышенный класс защиты IP68/IP69 делает смартфон устойчивым к воде и пыли — он готов к активной жизни, не боясь непогоды. Поддержка двух nano-SIM-карт упрощает разделение личных и рабочих контактов или путешествия за границу.
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