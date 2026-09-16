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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White

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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 10
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Процессор
Kirin 9010S
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735560
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Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+13+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White

**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+256Gb, белый (51098TRV)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность картинки. * **Быстрая работа:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 9010S от HiSilicon гарантируют быструю и стабильную работу устройства даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить множество приложений, фото и видео. * **Качественные снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё более удобным. * **Защита от внешних воздействий:** класс пылевлагозащиты IP65 гарантирует надёжную защиту устройства. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11be для быстрого подключения и передачи данных; * стильный моноблочный корпус из стекла в белом цвете. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — и наслаждайтесь передовыми технологиями и безупречным качеством!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+13+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+256Gb, белый (51098TRV)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность картинки. * **Быстрая работа:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 9010S от HiSilicon гарантируют быструю и стабильную работу устройства даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить множество приложений, фото и видео. * **Качественные снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё более удобным. * **Защита от внешних воздействий:** класс пылевлагозащиты IP65 гарантирует надёжную защиту устройства. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11be для быстрого подключения и передачи данных; * стильный моноблочный корпус из стекла в белом цвете. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — и наслаждайтесь передовыми технологиями и безупречным качеством!
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