Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRW Violet
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRW Violet
**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+256Gb, фиолетовый (51098TRW)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 пикселей обеспечивает невероятно чёткое и яркое изображение. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены плавными и реалистичными. * **Мощный процессор:** Kirin 9010S от HiSilicon гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам запечатлеть самые важные моменты жизни в высоком качестве. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6500 мАч обеспечит продолжительное использование без частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев надёжно защитит ваши данные, а поддержка NFC откроет возможности для быстрых и удобных платежей. **Дополнительные преимущества:** * класс пылевлагозащиты IP65 — смартфон устойчив к пыли и воде; * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11be для быстрого и стабильного подключения к сети и другим устройствам. Стильный фиолетовый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — и наслаждайтесь передовыми технологиями каждый день!
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