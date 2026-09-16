Смартфон Honor 400 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 400 8/256Gb Black
HONOR 400 — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,55 дюймов и разрешением 2736x1264 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 оснащен мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти 8 Гб, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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