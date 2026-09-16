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Смартфон Honor 400 8/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor 400 8/256Gb Black

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Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor 400
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 050 руб. 
Начислим 529 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711268
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смартфон Honor 400 8/256Gb Black
33 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Линейка
Honor 400
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Диагональ экрана, дюйм (диапазон)
от 6.5 до 7.0
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Емкость аккумулятора, мАч
6000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor 400 8/256Gb Black

HONOR 400 — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,55 дюймов и разрешением 2736x1264 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 оснащен мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти 8 Гб, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 8/256Gb Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Линейка
Honor 400
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Диагональ экрана, дюйм (диапазон)
от 6.5 до 7.0
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Развернуть
Частота процессора, МГц
2630
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Емкость аккумулятора, мАч
6000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
HONOR 400 — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,55 дюймов и разрешением 2736x1264 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 оснащен мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти 8 Гб, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor 400 8/256Gb Black - стоимость товара 33050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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