Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
Huawei предлагает смартфон, сочетающий стильный металлический корпус со стеклянными акцентами — устройство не только приятно держать, но и выглядит солидно. Благодаря стандарту защиты IP65 смартфон не боится брызг и пыли, с ним удобно в городском ритме и в путешествиях. Яркий и просторный 6,7-дюймовый экран с разрешением 2412x1084 и частотой обновления 120 Гц делает просмотр фильмов и игр плавным, без малейших подвисаний. Мощный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 8020 с частотой 2290 МГц, в сочетании с внушительными 12 Гб оперативной памяти, гарантирует быструю работу любых приложений и игр. Встроенная память на 512 Гб позволяет хранить фото, видео и приложения без страха упустить важное. Две SIM-карты на nano-SIM подойдут для активных пользователей, которые держат всю жизнь в одном устройстве. Смартфон работает на Android — просто и удобно для любых задач.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 090 руб. 49 790 руб.9523 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 38 090 руб. 49 790 руб.9523 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan
-
В наличииЦена 42 050 руб. 55 490 руб.10513 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black
-
В наличииЦена 86 400 руб.21600 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Sage eSim
-
В наличииЦена 86 860 руб.21715 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Mist Blue eSim
-
В наличииЦена 86 860 руб.21715 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Mist Blue (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 86 980 руб.21745 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 White (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 440 руб.21860 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Black (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 440 руб.21860 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Sky Blue eSim
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Black eSim
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White