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Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White

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Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 10
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735555
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Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
550

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White

Huawei предлагает смартфон, сочетающий стильный металлический корпус со стеклянными акцентами — устройство не только приятно держать, но и выглядит солидно. Благодаря стандарту защиты IP65 смартфон не боится брызг и пыли, с ним удобно в городском ритме и в путешествиях. Яркий и просторный 6,7-дюймовый экран с разрешением 2412x1084 и частотой обновления 120 Гц делает просмотр фильмов и игр плавным, без малейших подвисаний. Мощный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 8020 с частотой 2290 МГц, в сочетании с внушительными 12 Гб оперативной памяти, гарантирует быструю работу любых приложений и игр. Встроенная память на 512 Гб позволяет хранить фото, видео и приложения без страха упустить важное. Две SIM-карты на nano-SIM подойдут для активных пользователей, которые держат всю жизнь в одном устройстве. Смартфон работает на Android — просто и удобно для любых задач.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei предлагает смартфон, сочетающий стильный металлический корпус со стеклянными акцентами — устройство не только приятно держать, но и выглядит солидно. Благодаря стандарту защиты IP65 смартфон не боится брызг и пыли, с ним удобно в городском ритме и в путешествиях. Яркий и просторный 6,7-дюймовый экран с разрешением 2412x1084 и частотой обновления 120 Гц делает просмотр фильмов и игр плавным, без малейших подвисаний. Мощный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 8020 с частотой 2290 МГц, в сочетании с внушительными 12 Гб оперативной памяти, гарантирует быструю работу любых приложений и игр. Встроенная память на 512 Гб позволяет хранить фото, видео и приложения без страха упустить важное. Две SIM-карты на nano-SIM подойдут для активных пользователей, которые держат всю жизнь в одном устройстве. Смартфон работает на Android — просто и удобно для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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