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Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue

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Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 1
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 2
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Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 5
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 6
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 7
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 8
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 9
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 10
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Note 60 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 1
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 2
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 3
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 4
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 5
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 6
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 7
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 8
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 9
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 10
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
32 030 руб.  37 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727465
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Характеристики

Бренд
Infinix
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация
Линейка
Infinix Note 60 Pro
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue

Смартфон Infinix NOTE 60 Pro 6.78” синего цвета получил 8-ядерный процессор Snapdragon7s Gen4 5G, 12 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Adreno 840. Эта конфигурация обеспечивает быструю работу ОС, гарантирует мгновенный отклик приложений и позволяет запускать игры на средних настройках. Дисплей Active Matrix диагональю 6.78” выводит изображение с разрешением 2644?1208. С частотой обновления экрана 144 Гц вы будете видеть четкую картинку, текст без эффекта зернистости. Камера получила два объектива. Модуль 50 МП дает четкие снимки днем и ночью с возможностью приближения. Объектив 8 МП позволяет уместить в кадре больше пространства или объектов. Он подойдет для пейзажной съемки. Смартфон Infinix NOTE 60 Pro заключен в пластиковый корпус с защитой IP64. Он выдержит попадание брызг воды. Металлические рамки обеспечивают защиту экрана и задней панели от деформации и повреждений. С батареей на 6500 мАч телефон будет работать автономно до 56.7 часов в режиме разговора. Срок службы АКБ 6 лет. Быстрая зарядка 90 Вт Power Delivery 3.0 позволяет подзарядить устройство до 50% 20-30 минут за перед выходом из дома. Этот стандарт защищает смартфон от перегрева, перенапряжения и перегрузки. С беспроводной зарядкой 30 Вт вы не будете зависеть от проводов.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Blue




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Характеристики
Бренд
Infinix
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация
Линейка
Infinix Note 60 Pro
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Infinix NOTE 60 Pro 6.78” синего цвета получил 8-ядерный процессор Snapdragon7s Gen4 5G, 12 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Adreno 840. Эта конфигурация обеспечивает быструю работу ОС, гарантирует мгновенный отклик приложений и позволяет запускать игры на средних настройках. Дисплей Active Matrix диагональю 6.78” выводит изображение с разрешением 2644?1208. С частотой обновления экрана 144 Гц вы будете видеть четкую картинку, текст без эффекта зернистости. Камера получила два объектива. Модуль 50 МП дает четкие снимки днем и ночью с возможностью приближения. Объектив 8 МП позволяет уместить в кадре больше пространства или объектов. Он подойдет для пейзажной съемки. Смартфон Infinix NOTE 60 Pro заключен в пластиковый корпус с защитой IP64. Он выдержит попадание брызг воды. Металлические рамки обеспечивают защиту экрана и задней панели от деформации и повреждений. С батареей на 6500 мАч телефон будет работать автономно до 56.7 часов в режиме разговора. Срок службы АКБ 6 лет. Быстрая зарядка 90 Вт Power Delivery 3.0 позволяет подзарядить устройство до 50% 20-30 минут за перед выходом из дома. Этот стандарт защищает смартфон от перегрева, перенапряжения и перегрузки. С беспроводной зарядкой 30 Вт вы не будете зависеть от проводов.
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Отзывы


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