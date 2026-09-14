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Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender

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Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy A37
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1480
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733361
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Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A37
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1480
Частота процессора, МГц
2750
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 8 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора, мАч
5000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
310

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender

Смартфон Samsung Galaxy A37 с объемом встроенной памяти 128 ГБ имеет 6.7-дюймовый дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей. Super AMOLED-матрица позволяет экрану отображать естественные оттенки и расширяет углы обзора до 180°. Плавную смену кадров гарантирует частота обновления 120 Гц. Покрытие Corning Gorilla Glass Victus предотвращает появление царапин и трещин. Модель оборудована 8 ГБ оперативной памяти, поэтому быстро запускает игры и приложения. Внутрь корпуса Samsung Galaxy A37 из фиолетового стекла и пластика не проникает влага благодаря защите по стандарту IP68. Тыловая камера с 3 объективами поддерживает функцию с ИИ-алгоритмами. Они определяют внешние условия и автоматически выставляют настройки. Для съемки предметов или объектов с близкого расстояния есть макрорежим. Сделать четкие кадры при слабом внешнем освещении можно благодаря светодиодной вспышке и ночному режиму. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает функцию быстрой подзарядки.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender




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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A37
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1480
Частота процессора, МГц
2750
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 8 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора, мАч
5000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung Galaxy A37 с объемом встроенной памяти 128 ГБ имеет 6.7-дюймовый дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей. Super AMOLED-матрица позволяет экрану отображать естественные оттенки и расширяет углы обзора до 180°. Плавную смену кадров гарантирует частота обновления 120 Гц. Покрытие Corning Gorilla Glass Victus предотвращает появление царапин и трещин. Модель оборудована 8 ГБ оперативной памяти, поэтому быстро запускает игры и приложения. Внутрь корпуса Samsung Galaxy A37 из фиолетового стекла и пластика не проникает влага благодаря защите по стандарту IP68. Тыловая камера с 3 объективами поддерживает функцию с ИИ-алгоритмами. Они определяют внешние условия и автоматически выставляют настройки. Для съемки предметов или объектов с близкого расстояния есть макрорежим. Сделать четкие кадры при слабом внешнем освещении можно благодаря светодиодной вспышке и ночному режиму. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает функцию быстрой подзарядки.
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Доставка
Отзывы


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