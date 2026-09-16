Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black
**Смартфон Huawei NOVA 15 12+512Gb, чёрный (51098TSH)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Благодаря передовым технологиям и стильному дизайну эта модель станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2412 x 1084 пикселей подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. * **Быстрая и отзывчивая работа:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 8020 от HiSilicon гарантируют быструю загрузку приложений и игр, плавную работу многозадачного режима. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ позволит хранить огромное количество фотографий, видео, музыки и приложений. * **Качественные снимки:** три тыловые камеры помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит быстрый и надёжный доступ к вашему смартфону, а класс пылевлагозащиты IP65 защитит устройство от пыли и брызг воды. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6000 мАч позволит вам наслаждаться использованием смартфона без частых подзарядок. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё более удобным. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с внешними устройствами; * Wi-Fi 802.11ax для быстрого доступа в интернет; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei NOVA 15 — выберите качество, стиль и передовые технологии!
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