Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый
Смартфон Realme — это высокотехнологичное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Изготовленный в Китае, этот смартфон объединяет в себе стиль и высокие технологии. Его изысканный серый корпус выполнен из сочетания кожи и пластика, что придаёт устройству премиальный и одновременно прочный вид. Класс защиты IP68/IP69K гарантирует, что смартфон устойчив к пыли и воде, что делает его надежным спутником в любых условиях. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2772x1272 пикселей, который обеспечивает четкое и яркое изображение. Частота обновления 144 Гц делает графику и переходы невероятно плавными, что особенно заметно при просмотре видео и в играх. В основе устройства находится мощный процессор MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2500 МГц и восемью ядрами, благодаря которому смартфон справляется с многозадачностью и современными приложениями на ура. Работает устройство под управлением операционной системы Android, что обеспечивает доступ к многочисленным приложениям и функциям. Смартфон имеет 8 Гб оперативной памяти, что позволяет быстро переключаться между программами. Встроенной памяти 256 Гб хватит для хранения большого количества фотографий, видео и других файлов. Несмотря на отсутствие слота для карты памяти, этого объема будет достаточно большинству пользователей. Смартфон поддерживает две SIM-карты, что удобно для людей, совмещающих работу и личные звонки. Realme предлагает не только высокие технологии, но и удобство, стиль и надежность в одном устройстве.
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