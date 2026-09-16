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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black

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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
38 090 руб.  49 790 руб. 
Начислим 610 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733385
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black
38 090 руб. -23%
49 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
494

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black

Смартфон TECNO в стильном чёрном цвете — это современное сочетание мощности и впечатляющей надёжности. Большой 6,78-дюймовый экран с разрешением 2644x1208 и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное и яркое изображение, идеально подходящее для динамичных игр и просмотра видео. Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate с частотой 2600 МГц обеспечивает быструю работу даже в ресурсоёмких приложениях. 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти позволяют хранить всё, что нужно, не задумываясь об ограничениях. Защита по стандартам IP68/IP69 делает смартфон устойчивым к воздействию воды и пыли — надёжный спутник на каждый день и в путешествиях. Поддержка двух nano-SIM поможет легко разделять личные и рабочие контакты. Tecno — надёжный выбор для тех, кто ищет производительность и практичность.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO в стильном чёрном цвете — это современное сочетание мощности и впечатляющей надёжности. Большой 6,78-дюймовый экран с разрешением 2644x1208 и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное и яркое изображение, идеально подходящее для динамичных игр и просмотра видео. Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate с частотой 2600 МГц обеспечивает быструю работу даже в ресурсоёмких приложениях. 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти позволяют хранить всё, что нужно, не задумываясь об ограничениях. Защита по стандартам IP68/IP69 делает смартфон устойчивым к воздействию воды и пыли — надёжный спутник на каждый день и в путешествиях. Поддержка двух nano-SIM поможет легко разделять личные и рабочие контакты. Tecno — надёжный выбор для тех, кто ищет производительность и практичность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black - этот товар вы можете купить по цене 38090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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