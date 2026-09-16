Top.Mail.Ru
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 1
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 2
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 3
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 4
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 5
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 6
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 7
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 8
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 9
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 10
Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 1
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 2
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 3
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 4
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 5
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 6
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 7
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 8
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 9
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 10
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717314
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold

Смартфон HONOR 400 256 ГБ представлен в золотистом корпусе толщиной 7.3 мм. Класс защиты IP66 делает его устойчивым к падениям, пыли, влаге, брызгам воды. Плавная работа приложений достигается благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти. Экран диагональю 6.55" с технологией OLED передает четкие детали и натуральную цветовую палитру. Яркость 5000 нит обеспечивает комфортное использование в солнечную погоду. Тыловая камера состоит из основного сенсора 200 Мп 1/1.4 дюйма с оптической стабилизацией OIS и широкоугольного сенсора 12 Мп с функцией съемки макро. Совместно с алгоритмами искусственного интеллекта они создают четкие фотографии и видео при разной освещенности. Фронтальная камера 50 Мп делает реалистичные портретные снимки. В смартфоне HONOR 400 установлена кремний-углеродная батарея емкостью 6000 мА*ч. Она выдерживает до 1200 циклов полной зарядки и разрядки. Технология SuperCharge 80 Вт восстанавливает энергоресурс аккумулятора на 40% за 15 минут.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HONOR 400 256 ГБ представлен в золотистом корпусе толщиной 7.3 мм. Класс защиты IP66 делает его устойчивым к падениям, пыли, влаге, брызгам воды. Плавная работа приложений достигается благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти. Экран диагональю 6.55" с технологией OLED передает четкие детали и натуральную цветовую палитру. Яркость 5000 нит обеспечивает комфортное использование в солнечную погоду. Тыловая камера состоит из основного сенсора 200 Мп 1/1.4 дюйма с оптической стабилизацией OIS и широкоугольного сенсора 12 Мп с функцией съемки макро. Совместно с алгоритмами искусственного интеллекта они создают четкие фотографии и видео при разной освещенности. Фронтальная камера 50 Мп делает реалистичные портретные снимки. В смартфоне HONOR 400 установлена кремний-углеродная батарея емкостью 6000 мА*ч. Она выдерживает до 1200 циклов полной зарядки и разрядки. Технология SuperCharge 80 Вт восстанавливает энергоресурс аккумулятора на 40% за 15 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...