Top.Mail.Ru
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 1
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 2
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 3
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 4
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 5
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 6
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 7
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 8
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 1
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 2
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 3
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 4
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 5
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 6
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 7
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 8
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
26 230 руб.  44 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730031
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
бежевый
Материал корпуса
кожа, пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
550

Описание товара Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый

Смартфон Realme — это стильное и надежное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Он выполнен в изысканном бежевом цвете, а корпус из кожи и пластика придаёт устройству премиальный вид и приятные тактильные ощущения. Производится в Китае, демонстрируя высокое качество сборки и внимание к деталям. Смартфон защищен по стандартам IP68/IP69K, что делает его устойчивым к пыли и воде, и позволяет использовать его в самых различных условиях, не беспокоясь о сохранности. Большой экран с диагональю 6,78 дюйма имеет разрешение 2772x1272 пикселей и частоту обновления 144 Гц, что обеспечивает потрясающее качество изображения и плавность в работе. В сердце устройства находится мощный восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2500 МГц, гарантирующий быструю и эффективную работу даже в самых требовательных приложениях. Смартфон работает на популярной операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к миллионам приложений и широкие возможности для персонализации. Realme оснащен 8 Гб оперативной памяти и внушительным объемом встроенной памяти в 256 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео без необходимости в дополнительной карте памяти. Поддержка двух SIM-карт делает устройство идеальным выбором для активных пользователей, которым нужен надежный и функциональный мобильный помощник как для работы, так и для личного общения.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
бежевый
Материал корпуса
кожа, пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme — это стильное и надежное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Он выполнен в изысканном бежевом цвете, а корпус из кожи и пластика придаёт устройству премиальный вид и приятные тактильные ощущения. Производится в Китае, демонстрируя высокое качество сборки и внимание к деталям. Смартфон защищен по стандартам IP68/IP69K, что делает его устойчивым к пыли и воде, и позволяет использовать его в самых различных условиях, не беспокоясь о сохранности. Большой экран с диагональю 6,78 дюйма имеет разрешение 2772x1272 пикселей и частоту обновления 144 Гц, что обеспечивает потрясающее качество изображения и плавность в работе. В сердце устройства находится мощный восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2500 МГц, гарантирующий быструю и эффективную работу даже в самых требовательных приложениях. Смартфон работает на популярной операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к миллионам приложений и широкие возможности для персонализации. Realme оснащен 8 Гб оперативной памяти и внушительным объемом встроенной памяти в 256 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео без необходимости в дополнительной карте памяти. Поддержка двух SIM-карт делает устройство идеальным выбором для активных пользователей, которым нужен надежный и функциональный мобильный помощник как для работы, так и для личного общения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...