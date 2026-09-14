Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый
Смартфон Realme — это стильное и надежное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Он выполнен в изысканном бежевом цвете, а корпус из кожи и пластика придаёт устройству премиальный вид и приятные тактильные ощущения. Производится в Китае, демонстрируя высокое качество сборки и внимание к деталям. Смартфон защищен по стандартам IP68/IP69K, что делает его устойчивым к пыли и воде, и позволяет использовать его в самых различных условиях, не беспокоясь о сохранности. Большой экран с диагональю 6,78 дюйма имеет разрешение 2772x1272 пикселей и частоту обновления 144 Гц, что обеспечивает потрясающее качество изображения и плавность в работе. В сердце устройства находится мощный восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2500 МГц, гарантирующий быструю и эффективную работу даже в самых требовательных приложениях. Смартфон работает на популярной операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к миллионам приложений и широкие возможности для персонализации. Realme оснащен 8 Гб оперативной памяти и внушительным объемом встроенной памяти в 256 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео без необходимости в дополнительной карте памяти. Поддержка двух SIM-карт делает устройство идеальным выбором для активных пользователей, которым нужен надежный и функциональный мобильный помощник как для работы, так и для личного общения.
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