Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver
HONOR 400 — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,55 дюймов и разрешением 2736x1264 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 оснащен мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти 8 Гб, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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