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Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver

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Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 1
Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 2
Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 3
Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 4
Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 5
Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 6
Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 5
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 6
  • Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717089
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена)
Линейка
Honor 400
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM, eSIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
480

Описание товара Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver

HONOR 400 — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,55 дюймов и разрешением 2736x1264 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 оснащен мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти 8 Гб, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 8/256Gb Silver




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена)
Линейка
Honor 400
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM, eSIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
HONOR 400 — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,55 дюймов и разрешением 2736x1264 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 оснащен мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти 8 Гб, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Отзывы


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