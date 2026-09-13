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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue

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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2400
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714535
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
270

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue

Представляем вам передовой смартфон от Samsung, который сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн. Этот смартфон идеально подойдет как для активных пользователей, так и для тех, кто ценит надежность и производительность. Смартфон оснащен впечатляющим 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, обеспечивая яркость и четкость изображения, а его элегантный корпус скрывает мощную начинку. Устройство работает на базе 10-ядерного процессора, обеспечивая быструю и плавную работу даже при выполнении нескольких задач одновременно. Смартфон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. Поддержка Bluetooth 5.4 и емкий аккумулятор на 4900 мА·ч гарантируют бесперебойную связь и длительное время работы. Смартфон оснащен сканером отпечатка пальца для надежной защиты данных, а также поддерживает две nano-SIM карты, что удобно для тех, кто хочет использовать два номера одновременно. Операционная система Android предоставляет доступ ко всем современным приложениям и функциям, а встроенные системы навигации (BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС) обеспечивают точное позиционирование и помогают ориентироваться в любой местности. Кроме того, устройство имеет высокий класс защиты IP68, что делает его устойчивым к проникновению пыли и воды, обеспечивая дополнительную защиту в повседневных условиях использования. С Samsung вы всегда будете на шаг впереди!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам передовой смартфон от Samsung, который сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн. Этот смартфон идеально подойдет как для активных пользователей, так и для тех, кто ценит надежность и производительность. Смартфон оснащен впечатляющим 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, обеспечивая яркость и четкость изображения, а его элегантный корпус скрывает мощную начинку. Устройство работает на базе 10-ядерного процессора, обеспечивая быструю и плавную работу даже при выполнении нескольких задач одновременно. Смартфон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. Поддержка Bluetooth 5.4 и емкий аккумулятор на 4900 мА·ч гарантируют бесперебойную связь и длительное время работы. Смартфон оснащен сканером отпечатка пальца для надежной защиты данных, а также поддерживает две nano-SIM карты, что удобно для тех, кто хочет использовать два номера одновременно. Операционная система Android предоставляет доступ ко всем современным приложениям и функциям, а встроенные системы навигации (BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС) обеспечивают точное позиционирование и помогают ориентироваться в любой местности. Кроме того, устройство имеет высокий класс защиты IP68, что делает его устойчивым к проникновению пыли и воды, обеспечивая дополнительную защиту в повседневных условиях использования. С Samsung вы всегда будете на шаг впереди!
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