Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BLBCCAU) Light Blue
Представляем вам передовой смартфон от Samsung, который сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн. Этот смартфон идеально подойдет как для активных пользователей, так и для тех, кто ценит надежность и производительность. Смартфон оснащен впечатляющим 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, обеспечивая яркость и четкость изображения, а его элегантный корпус скрывает мощную начинку. Устройство работает на базе 10-ядерного процессора, обеспечивая быструю и плавную работу даже при выполнении нескольких задач одновременно. Смартфон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. Поддержка Bluetooth 5.4 и емкий аккумулятор на 4900 мА·ч гарантируют бесперебойную связь и длительное время работы. Смартфон оснащен сканером отпечатка пальца для надежной защиты данных, а также поддерживает две nano-SIM карты, что удобно для тех, кто хочет использовать два номера одновременно. Операционная система Android предоставляет доступ ко всем современным приложениям и функциям, а встроенные системы навигации (BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС) обеспечивают точное позиционирование и помогают ориентироваться в любой местности. Кроме того, устройство имеет высокий класс защиты IP68, что делает его устойчивым к проникновению пыли и воды, обеспечивая дополнительную защиту в повседневных условиях использования. С Samsung вы всегда будете на шаг впереди!
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