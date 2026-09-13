Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue
Смартфон Samsung сочетает в себе множество передовых технологий и функций, предлагая высококлассный пользовательский опыт. Этот стильный и современный гаджет весит всего 0,19 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Оснащенный 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, смартфон обеспечивает плавное изображение и яркие цвета для удовлетворения всех ваших мультимедийных потребностей. Под капотом устройства скрывается мощный 10-ядерный процессор с тактовой частотой 3200 МГц, который, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, гарантирует молниеносную производительность и эффективную многозадачность. Для хранения данных предусмотрено внушительное пространство с объемом встроенной памяти 256 ГБ, что позволит вам сохранять все важные файлы, приложения и мультимедиа. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM картами и обладает расширенными возможностями навигации благодаря системам BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Он идеально подходит для активной жизни, так как имеет класс защиты IP68, что обеспечивает высокую стойкость к воде и пыли. Энергоэффективный аккумулятор на 4900 мА·ч позволит вам оставаться на связи в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Для дополнительной безопасности устройство оснащено сканером отпечатка пальца. Работает смартфон на операционной системе Android, обеспечивая доступ ко множеству приложений и сервисов из магазина Google Play. Смартфон Samsung — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с мощной начинкой и современными функциями, которое поддерживает активный ритм жизни.
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