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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue

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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2400
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714534
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
синий
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
270

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue

Смартфон Samsung сочетает в себе множество передовых технологий и функций, предлагая высококлассный пользовательский опыт. Этот стильный и современный гаджет весит всего 0,19 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Оснащенный 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, смартфон обеспечивает плавное изображение и яркие цвета для удовлетворения всех ваших мультимедийных потребностей. Под капотом устройства скрывается мощный 10-ядерный процессор с тактовой частотой 3200 МГц, который, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, гарантирует молниеносную производительность и эффективную многозадачность. Для хранения данных предусмотрено внушительное пространство с объемом встроенной памяти 256 ГБ, что позволит вам сохранять все важные файлы, приложения и мультимедиа. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM картами и обладает расширенными возможностями навигации благодаря системам BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Он идеально подходит для активной жизни, так как имеет класс защиты IP68, что обеспечивает высокую стойкость к воде и пыли. Энергоэффективный аккумулятор на 4900 мА·ч позволит вам оставаться на связи в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Для дополнительной безопасности устройство оснащено сканером отпечатка пальца. Работает смартфон на операционной системе Android, обеспечивая доступ ко множеству приложений и сервисов из магазина Google Play. Смартфон Samsung — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с мощной начинкой и современными функциями, которое поддерживает активный ритм жизни.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BDBCCAU) Dark Blue




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
синий
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung сочетает в себе множество передовых технологий и функций, предлагая высококлассный пользовательский опыт. Этот стильный и современный гаджет весит всего 0,19 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Оснащенный 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, смартфон обеспечивает плавное изображение и яркие цвета для удовлетворения всех ваших мультимедийных потребностей. Под капотом устройства скрывается мощный 10-ядерный процессор с тактовой частотой 3200 МГц, который, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, гарантирует молниеносную производительность и эффективную многозадачность. Для хранения данных предусмотрено внушительное пространство с объемом встроенной памяти 256 ГБ, что позволит вам сохранять все важные файлы, приложения и мультимедиа. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM картами и обладает расширенными возможностями навигации благодаря системам BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Он идеально подходит для активной жизни, так как имеет класс защиты IP68, что обеспечивает высокую стойкость к воде и пыли. Энергоэффективный аккумулятор на 4900 мА·ч позволит вам оставаться на связи в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Для дополнительной безопасности устройство оснащено сканером отпечатка пальца. Работает смартфон на операционной системе Android, обеспечивая доступ ко множеству приложений и сервисов из магазина Google Play. Смартфон Samsung — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с мощной начинкой и современными функциями, которое поддерживает активный ритм жизни.
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Отзывы


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