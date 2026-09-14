Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BLBKCAU) Icyblue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BLBKCAU) Icyblue
Мощный 8-ядерный смартфон Samsung с впечатляющей оперативной памятью 12 Гб идеально справляется с любыми задачами — будь то яркие игры, потоковое видео или работа с несколькими приложениями сразу. Встроенная память на 512 Гб позволяет хранить целую медиатеку: фото, видео, важные файлы всегда с собой. Большой 6,7-дюймовый экран с яркой, четкой картинкой (разрешение 2340x1080) и частотой обновления 120 Гц делает просмотр фильмов и серфинг максимально плавными и ванильными. Ёмкий аккумулятор на 5000 мА·ч обеспечивает длительную работу без подзарядки, а лёгкий корпус (всего 179 грамм) позволяет комфортно пользоваться смартфоном целый день. Глубокий голубой цвет корпуса создаёт стильный, освежающий образ, а класс защиты IP68 не боится ни пыли, ни влаги — можно брать устройство с собой в любой поход. Поддержка двух SIM-карт и всех актуальных навигационных систем дарит свободу общения и уверенность в маршруте. Сканер отпечатка пальца позаботится о надёжной защите данных, а современная операционная система Android делает интерфейс интуитивно понятным.
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