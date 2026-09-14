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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac

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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
сиреневый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1680
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733374
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Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1680
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 12 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
325

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac

Элегантный сиреневый смартфон Samsung с прочным корпусом из алюминия и стекла выделяется не только дизайном, но и возможностями. Благодаря классу защиты IP68 ему не страшны вода и пыль — берите его с собой в любые приключения. Яркий 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц моментально откликается на прикосновения и радует сочной детализацией благодаря разрешению 2340x1080. Мощный процессор Samsung Exynos 1680 с 8 ядрами и частотой до 2900 МГц обеспечит плавную работу приложений, игр и многозадачности. 8 Гб оперативной памяти и внушительный внутренний накопитель на 256 Гб открывают простор для хранения ваших файлов, фото и видео — места хватит на всё. Поддержка двух nano-SIM создаёт идеальные условия для тех, кто привык быть на связи всегда.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1680
Частота процессора, МГц
2900
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 12 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Элегантный сиреневый смартфон Samsung с прочным корпусом из алюминия и стекла выделяется не только дизайном, но и возможностями. Благодаря классу защиты IP68 ему не страшны вода и пыль — берите его с собой в любые приключения. Яркий 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц моментально откликается на прикосновения и радует сочной детализацией благодаря разрешению 2340x1080. Мощный процессор Samsung Exynos 1680 с 8 ядрами и частотой до 2900 МГц обеспечит плавную работу приложений, игр и многозадачности. 8 Гб оперативной памяти и внушительный внутренний накопитель на 256 Гб открывают простор для хранения ваших файлов, фото и видео — места хватит на всё. Поддержка двух nano-SIM создаёт идеальные условия для тех, кто привык быть на связи всегда.
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Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BZVFCAU) Lilac - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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