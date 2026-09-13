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Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White

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Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 1
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 2
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 3
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 4
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 5
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 6
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 7
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 8
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 9
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 10
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 11
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 12
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 13
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 14
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 15
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 16
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 17
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 18
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Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 21
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 22
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 23
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 24
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 25
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Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 27
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Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 29
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Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 36
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 37
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 38
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 39
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Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 41
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Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 44
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Ultra
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2800x1260
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 1
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 3
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 4
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 5
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 6
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 7
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 8
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 9
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 10
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 11
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 12
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 13
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 14
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 15
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 16
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 17
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 18
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 19
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 20
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 21
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 22
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 23
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 24
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 25
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 26
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 27
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 28
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 29
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 30
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 31
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 32
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 33
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 34
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 35
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 36
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 37
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 38
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 39
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 40
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 41
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 42
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 43
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 44
  • Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White - фото 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
30 310 руб.  46 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710321
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Ultra
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2800x1260
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Частота процессора, МГц
3350
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
108+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White

Флагманский смартфон со встроенным искусственным интеллектом TECNO AI и большими возможностями для мобильного гейминга. Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка выполняет задачи любой сложности — от обработки фото до вызова такси. В Tecno POVA 7 Ultra 5G также встроены другие функции, реализуемые с помощью искусственного интеллекта TECNO AI: генерация текстов, решение задач, перевод разговоров в реальном времени, расшифровка аудио. Tecno POVA 7 Ultra 5G получил мощный чипсет MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, который обеспечивает не только высокую производительность, но и улучшенное качество сотовой связи. Смартфон имеет 256 Гб постоянной памяти и 12 Гб оперативной с возможностью виртуального расширения вдвое. Игровой движок HyperEngine увеличивает скорость реакции во время мобильного гейминга на 24% по сравнению с предыдущим поколением. А 12-слойное охлаждение с 3D-испарительной камерой исключает перегрев смартфона. Впервые в смартфоне TECNO применена технология трассировки лучей для детализации графики некоторых игр. Большая ёмкость аккумулятора 6 000 мАч поддерживает работу смартфона в течение всего дня и даже больше. Быстро пополнить заряд поможет беспроводная 30 Вт или комплектная ультра-зарядка 70 Вт. Tecno POVA 7 Ultra 5G может делиться энергией с другими устройствами благодаря реверсивной зарядке 10 Вт, что превращает смартфон в пауэрбанк. Яркий AMOLED-экран диагональю 6.67? с высоким разрешением 1.5K и частотой 144 Гц передаёт сочные цвета и обеспечивает невероятно плавную картинку. Дисплей защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. А стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos создают эффект погружения в просматриваемый контент. Общайтесь на расстоянии до 1 километра даже тогда, когда нет связи с помощью FreeLink. Приложение в смартфоне Tecno POVA 7 Ultra 5G поддерживает звонки и сообщения по Bluetooth в отсутствие сигнала мобильной сети. А алгоритм PinPoint Nav 2.0 помогает точно определять геолокацию в городе и на открытых пространствах. Технологичный дизайн сочетает простоту и практичность. Под прозрачной панелью — объёмные детали, а в меню — уникальный шрифт и более 300 стилизованных значков приложений. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Ultra
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2800x1260
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Частота процессора, МГц
3350
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
108+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Флагманский смартфон со встроенным искусственным интеллектом TECNO AI и большими возможностями для мобильного гейминга. Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка выполняет задачи любой сложности — от обработки фото до вызова такси. В Tecno POVA 7 Ultra 5G также встроены другие функции, реализуемые с помощью искусственного интеллекта TECNO AI: генерация текстов, решение задач, перевод разговоров в реальном времени, расшифровка аудио. Tecno POVA 7 Ultra 5G получил мощный чипсет MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, который обеспечивает не только высокую производительность, но и улучшенное качество сотовой связи. Смартфон имеет 256 Гб постоянной памяти и 12 Гб оперативной с возможностью виртуального расширения вдвое. Игровой движок HyperEngine увеличивает скорость реакции во время мобильного гейминга на 24% по сравнению с предыдущим поколением. А 12-слойное охлаждение с 3D-испарительной камерой исключает перегрев смартфона. Впервые в смартфоне TECNO применена технология трассировки лучей для детализации графики некоторых игр. Большая ёмкость аккумулятора 6 000 мАч поддерживает работу смартфона в течение всего дня и даже больше. Быстро пополнить заряд поможет беспроводная 30 Вт или комплектная ультра-зарядка 70 Вт. Tecno POVA 7 Ultra 5G может делиться энергией с другими устройствами благодаря реверсивной зарядке 10 Вт, что превращает смартфон в пауэрбанк. Яркий AMOLED-экран диагональю 6.67? с высоким разрешением 1.5K и частотой 144 Гц передаёт сочные цвета и обеспечивает невероятно плавную картинку. Дисплей защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. А стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos создают эффект погружения в просматриваемый контент. Общайтесь на расстоянии до 1 километра даже тогда, когда нет связи с помощью FreeLink. Приложение в смартфоне Tecno POVA 7 Ultra 5G поддерживает звонки и сообщения по Bluetooth в отсутствие сигнала мобильной сети. А алгоритм PinPoint Nav 2.0 помогает точно определять геолокацию в городе и на открытых пространствах. Технологичный дизайн сочетает простоту и практичность. Под прозрачной панелью — объёмные детали, а в меню — уникальный шрифт и более 300 стилизованных значков приложений. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое.
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