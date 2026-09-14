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Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Сиреневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Сиреневый

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Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 1
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 2
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 3
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 4
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 5
Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
сиреневый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 1
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 2
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 3
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 4
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 5
  • Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Сиреневый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
30 460 руб.  44 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730033
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Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
пластик, кожа
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
550

Описание товара Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Сиреневый

Смартфон Realme представляет собой изысканное сочетание технических характеристик и стильного дизайна, выполненное в элегантном сиреневом цвете. Эта модель изготовлена в Китае и отличается прочным корпусом, выполненным из пластика и кожи, который обеспечивает защиту стандарта IP68/IP69K, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Смартфон оснащен большим 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2772x1272, что гарантирует яркие и четкие изображения. Частота обновления дисплея составляет 144 Гц, обеспечивая плавное и приятное визуальное восприятие контента. В основе устройства лежит мощный 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2500 МГц, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру приложений и функций. Смартфон оснащен 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется значительным объемом внутренней памяти. Кроме того, устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Этот смартфон от Realme является отличным выбором для пользователей, которым важны как производительность, так и стильный внешний вид.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Сиреневый




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
пластик, кожа
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme представляет собой изысканное сочетание технических характеристик и стильного дизайна, выполненное в элегантном сиреневом цвете. Эта модель изготовлена в Китае и отличается прочным корпусом, выполненным из пластика и кожи, который обеспечивает защиту стандарта IP68/IP69K, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Смартфон оснащен большим 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2772x1272, что гарантирует яркие и четкие изображения. Частота обновления дисплея составляет 144 Гц, обеспечивая плавное и приятное визуальное восприятие контента. В основе устройства лежит мощный 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2500 МГц, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру приложений и функций. Смартфон оснащен 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется значительным объемом внутренней памяти. Кроме того, устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Этот смартфон от Realme является отличным выбором для пользователей, которым важны как производительность, так и стильный внешний вид.
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