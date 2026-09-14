Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Сиреневый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Сиреневый
Смартфон Realme представляет собой изысканное сочетание технических характеристик и стильного дизайна, выполненное в элегантном сиреневом цвете. Эта модель изготовлена в Китае и отличается прочным корпусом, выполненным из пластика и кожи, который обеспечивает защиту стандарта IP68/IP69K, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Смартфон оснащен большим 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2772x1272, что гарантирует яркие и четкие изображения. Частота обновления дисплея составляет 144 Гц, обеспечивая плавное и приятное визуальное восприятие контента. В основе устройства лежит мощный 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2500 МГц, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру приложений и функций. Смартфон оснащен 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется значительным объемом внутренней памяти. Кроме того, устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Этот смартфон от Realme является отличным выбором для пользователей, которым важны как производительность, так и стильный внешний вид.
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