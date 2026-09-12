Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лайм
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701519
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лайм
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime
Samsung Galaxy A36 — стильный смартфон с 6,7 Super AMOLED-дисплеем 120 Гц и яркостью до 1200 нит. Мощный процессор Snapdragon 6 Gen 3, тройная камера 50 МП с OIS, защита IP67 и быстрая зарядка 45 Вт. До 6 лет обновлений Android и безопасности. Тонкий корпус, четыре цвета, поддержка Galaxy AI-функций и интеграция с экосистемой Samsung
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лайм
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Samsung Galaxy A36 — стильный смартфон с 6,7 Super AMOLED-дисплеем 120 Гц и яркостью до 1200 нит. Мощный процессор Snapdragon 6 Gen 3, тройная камера 50 МП с OIS, защита IP67 и быстрая зарядка 45 Вт. До 6 лет обновлений Android и безопасности. Тонкий корпус, четыре цвета, поддержка Galaxy AI-функций и интеграция с экосистемой Samsung
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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