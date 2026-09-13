Top.Mail.Ru
Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 1
Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 2
Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 3
Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 4
Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 5
Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 6
Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
The Painful Truth
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 1
  • Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 2
  • Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 3
  • Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 4
  • Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 5
  • Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 6
  • Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712353
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Frontiers records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Frontiers Records
Barcode
[8024391148259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
The Painful Truth
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
An Artist Is An Artist, This Is Not Your Life, Shame, Lost And Found, Cheers, Should Been You, Animal, Feel In Love With A Girl, My Greatest Moment, Meltdown
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: An Artist Is An Artist, This Is Not Your Life, Shame, Lost And Found, Cheers, Should Been You, Animal, Feel In Love With A Girl, My Greatest Moment, Meltdown



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Frontiers records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Frontiers Records
Barcode
[8024391148259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
The Painful Truth
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
An Artist Is An Artist, This Is Not Your Life, Shame, Lost And Found, Cheers, Should Been You, Animal, Feel In Love With A Girl, My Greatest Moment, Meltdown
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: An Artist Is An Artist, This Is Not Your Life, Shame, Lost And Found, Cheers, Should Been You, Animal, Feel In Love With A Girl, My Greatest Moment, Meltdown


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skunk Anansie - The Painful Truth (8024391148259) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...