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Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
TAKIN OFF
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712242
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
TAKIN OFF
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Watermelon Man, Three Bags Full, Empty Pockets, The Maze, Driftin', Alone And I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка

Дебютный альбом Херби Хэнкока « Takin' Off » (1962) стал краеугольным камнем в истории джаза, продемонстрировав новаторские композиции и техническое мастерство пианиста. Альбом был записан на лейбле Blue Note Records и собрал звёздный состав музыкантов: Декстера Гордона на тенор-саксофоне, Фредди Хаббарда на трубе, Бутча Уоррена на бас-гитаре и Билли Хиггинса на ударных. Эти музыканты вносят свой вклад в динамичное сочетание хард-бопа и проникновенных грувов альбома. Выдающийся трек «Watermelon Man» мгновенно стал классикой, объединив джаз и популярную музыку благодаря своему заразительному ритму и фанковому очарованию. Среди других ярких моментов — лирическая «Driftin'» и замысловатая, меланхоличная «The Maze». Изысканные гармонии и изобретательные соло Хэнкока предвещают его новаторский вклад в джаз последующих десятилетий. Тесное взаимодействие музыкантов и доступные, но сложные композиции альбома делают « Takin' Off» квинтэссенцией введения в современный джаз.

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
TAKIN OFF
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Watermelon Man, Three Bags Full, Empty Pockets, The Maze, Driftin', Alone And I
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Дебютный альбом Херби Хэнкока « Takin' Off » (1962) стал краеугольным камнем в истории джаза, продемонстрировав новаторские композиции и техническое мастерство пианиста. Альбом был записан на лейбле Blue Note Records и собрал звёздный состав музыкантов: Декстера Гордона на тенор-саксофоне, Фредди Хаббарда на трубе, Бутча Уоррена на бас-гитаре и Билли Хиггинса на ударных. Эти музыканты вносят свой вклад в динамичное сочетание хард-бопа и проникновенных грувов альбома. Выдающийся трек «Watermelon Man» мгновенно стал классикой, объединив джаз и популярную музыку благодаря своему заразительному ритму и фанковому очарованию. Среди других ярких моментов — лирическая «Driftin'» и замысловатая, меланхоличная «The Maze». Изысканные гармонии и изобретательные соло Хэнкока предвещают его новаторский вклад в джаз последующих десятилетий. Тесное взаимодействие музыкантов и доступные, но сложные композиции альбома делают « Takin' Off» квинтэссенцией введения в современный джаз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herbie Hancock - Takin Off (9120005654952) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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