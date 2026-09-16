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Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка

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Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 1
Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 2
Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 3
Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 4
Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 5
Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 6
Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 7
Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 8
Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 9
Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sophie
Альбом (сингл)
Sophie
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 1
  • Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 2
  • Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 3
  • Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 4
  • Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 5
  • Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 6
  • Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 7
  • Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 8
  • Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 9
  • Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transgressive
Barcode
[5400863167936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sophie
Альбом (сингл)
Sophie
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Intro (The Full Horror), Rawwwwww, Plunging Asymptote, The Dome‘s Protection, Reason Why, Live In My Truth, Why Lies, Do You Wanna Be Alive, Elegance, Berlin Nightmare, Gallop, One More Time, Exhilarate, Always And Forever, My Forever, Love Me Off Earth
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка

Первый и последний посмертный альбом иконы электропопа SOPHIE. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Этот альбом был создан SOPHIE и некоторыми из ее любимых коллабораторов. Он был близок к завершению, когда она трагически ушла из жизни, и был с любовью доработан самыми близкими ей людьми. Будучи студийным менеджером SOPHIE и ее надежным партнером по диалогу на протяжении более десяти лет, Бенни Лонг сыграл важную роль в выпуске "Oil Of Every Pearl's Un-insides" и отвечал за мастеринг, производство и микширование. Затем в течение нескольких лет они вместе разрабатывали концепцию и производство этого последующего альбома, который Бенни с любовью завершил в соответствии с видением SOPHIE.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transgressive
Barcode
[5400863167936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sophie
Альбом (сингл)
Sophie
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Intro (The Full Horror), Rawwwwww, Plunging Asymptote, The Dome‘s Protection, Reason Why, Live In My Truth, Why Lies, Do You Wanna Be Alive, Elegance, Berlin Nightmare, Gallop, One More Time, Exhilarate, Always And Forever, My Forever, Love Me Off Earth
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Первый и последний посмертный альбом иконы электропопа SOPHIE. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Этот альбом был создан SOPHIE и некоторыми из ее любимых коллабораторов. Он был близок к завершению, когда она трагически ушла из жизни, и был с любовью доработан самыми близкими ей людьми. Будучи студийным менеджером SOPHIE и ее надежным партнером по диалогу на протяжении более десяти лет, Бенни Лонг сыграл важную роль в выпуске "Oil Of Every Pearl's Un-insides" и отвечал за мастеринг, производство и микширование. Затем в течение нескольких лет они вместе разрабатывали концепцию и производство этого последующего альбома, который Бенни с любовью завершил в соответствии с видением SOPHIE.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sophie - Sophie (coloured) (5400863167936) виниловая пластинка - купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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