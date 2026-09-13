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Walter Trout - Battle Scars (10Th Anniversary) (Aquamarine) (8719262041127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Walter Trout - Battle Scars (10Th Anniversary) (Aquamarine) (8719262041127) виниловая пластинка

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Walter Trout - Battle Scars (10Th Anniversary) (Aquamarine) (8719262041127) виниловая пластинка - фото 1
Walter Trout - Battle Scars (10Th Anniversary) (Aquamarine) (8719262041127) виниловая пластинка - фото 2
Walter Trout - Battle Scars (10Th Anniversary) (Aquamarine) (8719262041127) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Battle Scars
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Walter Trout - Battle Scars (10Th Anniversary) (Aquamarine) (8719262041127) виниловая пластинка - фото 1
  • Walter Trout - Battle Scars (10Th Anniversary) (Aquamarine) (8719262041127) виниловая пластинка - фото 2
  • Walter Trout - Battle Scars (10Th Anniversary) (Aquamarine) (8719262041127) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718028
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Battle Scars
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Almost Gone, Omaha Prelude, Omaha, Tomorrow Seems So Far Away, Please Take Me Home, Playin' Hideaway, Haunted By The Night, Fly Away, Move On, My Ship Came In, Cold, Cold Ground, Gonna Live Again
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Walter Trout - Battle Scars (10Th Anniversary) (Aquamarine) (8719262041127) виниловая пластинка

2LP — юбилейное издание к 10-летию тиражом 1000 индивидуально пронумерованных экземпляров на виниле цвета аквамарина, в разворотном конверте. «Battle Scars» американского блюз-рок-музыканта Уолтера Траута — студийный альбом, выпущенный в 2015 году. Альбом глубоко личный, он рассказывает о борьбе Траута с опасным для жизни заболеванием печени и трансплантацией. Он представляет собой размышления о его болезни, госпитализации и выживании, включая тексты песен, запечатлевшие ключевые моменты этого периода. Альбом Battle Scars был спродюсирован номинированным на премию Грэмми продюсером Эриком Корном и включает в себя такие треки, как Almost Gone Playin' Hideaway Omaha и Gonna Live Again а также другие.

Отзывы о товаре Walter Trout - Battle Scars (10Th Anniversary) (Aquamarine) (8719262041127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Battle Scars
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Almost Gone, Omaha Prelude, Omaha, Tomorrow Seems So Far Away, Please Take Me Home, Playin' Hideaway, Haunted By The Night, Fly Away, Move On, My Ship Came In, Cold, Cold Ground, Gonna Live Again
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
2LP — юбилейное издание к 10-летию тиражом 1000 индивидуально пронумерованных экземпляров на виниле цвета аквамарина, в разворотном конверте. «Battle Scars» американского блюз-рок-музыканта Уолтера Траута — студийный альбом, выпущенный в 2015 году. Альбом глубоко личный, он рассказывает о борьбе Траута с опасным для жизни заболеванием печени и трансплантацией. Он представляет собой размышления о его болезни, госпитализации и выживании, включая тексты песен, запечатлевшие ключевые моменты этого периода. Альбом Battle Scars был спродюсирован номинированным на премию Грэмми продюсером Эриком Корном и включает в себя такие треки, как Almost Gone Playin' Hideaway Omaha и Gonna Live Again а также другие.
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