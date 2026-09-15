Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (0810020506037) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
A Tribute To Led Zeppelin
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 658909
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020506037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
A Tribute To Led Zeppelin
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Whole Lotta Love, Kashmir, Stairway To Heaven, The Crunge, Dancing Days / When The Levee Breaks, Black Dog, No Quarter / Babe I'm Gonna Leave You, Good Times Bad Times, The Rain Song
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (0810020506037) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Whole Lotta Love, Kashmir, Stairway To Heaven, The Crunge, Dancing Days / When The Levee Breaks, Black Dog, No Quarter / Babe I'm Gonna Leave You, Good Times Bad Times, The Rain Song
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020506037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
A Tribute To Led Zeppelin
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Whole Lotta Love, Kashmir, Stairway To Heaven, The Crunge, Dancing Days / When The Levee Breaks, Black Dog, No Quarter / Babe I'm Gonna Leave You, Good Times Bad Times, The Rain Song
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Whole Lotta Love, Kashmir, Stairway To Heaven, The Crunge, Dancing Days / When The Levee Breaks, Black Dog, No Quarter / Babe I'm Gonna Leave You, Good Times Bad Times, The Rain Song
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (0810020506037) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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