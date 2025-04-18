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The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка

2 Отзывы
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The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
LET IT BE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599097
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507138653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
LET IT BE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Two Of Us, Dig A Pony, Across The Universe, I Me Mine, Dig It, Let It Be, Maggie Mae, I’ve Got A Feeling, One After 909, The Long And Winding Road, For You Blue, Get Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Two Of Us, Dig A Pony, Across The Universe, I Me Mine, Dig It, Let It Be, Maggie Mae, I’ve Got A Feeling, One After 909, The Long And Winding Road, For You Blue, Get Back



Теги товара: The Beatles, Поп-музыка

Отзывы о товаре The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Степан Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный винил, упаковали бережно и быстро доехало! Качество звука на высоте, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Есть у меня оригинал, британец в коробке, есть британец цветной, 70-какого-то года. Есть японец, тёмно-красный, первый, и австралиец прозрачный. Да, я ку-ку. Эта пластинка в коллекции нужна, она вскрывает некоторые подробности, не лишние. Если не в коллекцию - вопрос денег. как единственную - я бы взял и не жалел.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507138653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
LET IT BE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Two Of Us, Dig A Pony, Across The Universe, I Me Mine, Dig It, Let It Be, Maggie Mae, I’ve Got A Feeling, One After 909, The Long And Winding Road, For You Blue, Get Back
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Two Of Us, Dig A Pony, Across The Universe, I Me Mine, Dig It, Let It Be, Maggie Mae, I’ve Got A Feeling, One After 909, The Long And Winding Road, For You Blue, Get Back


Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Степан Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный винил, упаковали бережно и быстро доехало! Качество звука на высоте, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Есть у меня оригинал, британец в коробке, есть британец цветной, 70-какого-то года. Есть японец, тёмно-красный, первый, и австралиец прозрачный. Да, я ку-ку. Эта пластинка в коллекции нужна, она вскрывает некоторые подробности, не лишние. Если не в коллекцию - вопрос денег. как единственную - я бы взял и не жалел.


The Beatles - Let It Be (0602507138653) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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