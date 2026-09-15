Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Street Angel
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
В наличии
Код товара: 652385
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 990 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497826896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Street Angel
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Blue denim, Gretta, Street angel, Docklands, Listen to the rain, Destiny, Unconditional love, Love is like a river, Rose garden, Maybe love, Just like a woman, Kick it, Jane
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue denim, Gretta, Street angel, Docklands, Listen to the rain, Destiny, Unconditional love, Love is like a river, Rose garden, Maybe love, Just like a woman, Kick it, Jane
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитPrince - Hitnrun Phase Two (0196587302016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитMorrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитJimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитEvora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитSanctuary - Into The Mirror Black (0194397976014) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитThe Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитLed Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитThe Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Green River (0025218839310) винил...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в Сплит4050538689426, Garbage, Beautiful Garbage виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитAnnihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (46200329...
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497826896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Street Angel
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Blue denim, Gretta, Street angel, Docklands, Listen to the rain, Destiny, Unconditional love, Love is like a river, Rose garden, Maybe love, Just like a woman, Kick it, Jane
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue denim, Gretta, Street angel, Docklands, Listen to the rain, Destiny, Unconditional love, Love is like a river, Rose garden, Maybe love, Just like a woman, Kick it, Jane
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Купить Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - по цене 4990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка