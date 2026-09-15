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Beth Hart - Screamin' For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beth Hart - Screamin' For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка

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Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 1
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 2
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 3
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 4
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 5
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 6
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 7
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 8
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 9
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 10
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 11
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 12
Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Screamin' For My Supper
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 3
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 4
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 5
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 6
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 7
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 8
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 9
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 10
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 11
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 12
  • Beth Hart - Screamin&#039; For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Beth Hart - Screamin' For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469534203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Screamin' For My Supper
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Just a Little Hole, Delicious Surprise, La Song (Out of This Town), Is That Too Much to Ask, By Her, Get Your Shit Together, Stay, G.O.P, Skin, Girls Say, Sky Is Falling, Mama, Favorite Things
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Hart - Screamin' For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just a Little Hole, Delicious Surprise, La Song (Out of This Town), Is That Too Much to Ask, By Her, Get Your Shit Together, Stay, G.O.P, Skin, Girls Say, Sky Is Falling, Mama, Favorite Things

Отзывы о товаре Beth Hart - Screamin' For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469534203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Screamin' For My Supper
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Just a Little Hole, Delicious Surprise, La Song (Out of This Town), Is That Too Much to Ask, By Her, Get Your Shit Together, Stay, G.O.P, Skin, Girls Say, Sky Is Falling, Mama, Favorite Things
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just a Little Hole, Delicious Surprise, La Song (Out of This Town), Is That Too Much to Ask, By Her, Get Your Shit Together, Stay, G.O.P, Skin, Girls Say, Sky Is Falling, Mama, Favorite Things
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Hart - Screamin' For My Supper (8718469534203) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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